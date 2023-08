Makuka & Los Afronautas a Escaldes

Makuka & Los Afronautas

El Dia Internacional de la Joventut es pot celebrar de moltes maneres, però, si al Principat d’Andorra es commemora amb un concert amb una formació musical com “Makuka & Los Afronautas, llavors, ja és per a “flipar” com diuen col·loquialment els més joves -i d’altres que ja no ho són tant-.

Aquest grup actuarà aquest mateix divendres, dia 11 d’agost, al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, a partir de les 17 hores en un concert a l’aire lliure. L’acte l’organitza l’Espai Jovent de la parròquia i per a tenir més informació sobre el grup es pot accedir a www.makukamusic.com.