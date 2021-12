Maeva Estevez, preparada per a la Copa del Món de Montafon

Maeva Estevez disputa aquest dijous la Copa del Món de boardercross a Montafon (Àustria). L’andorrana serà a la lluita per classificar-se per a les finals del divendres. La competició començarà demà a les 13.50 h.

Estevez, que portarà el dorsal 38, debuta aquesta temporada a la màxima competició del boardercross femení, i ho fa en una cita que presenta unes condicions complicades i tot el cartell de gran nivell habitual.

La rider andorrana arriba a aquesta cita amb la intenció de trobar les millors sensacions i intentar fer un bon paper lluitant amb les millors del circuit mundial. Estevez ha competit aquesta temporada en dues curses FIS, a Les 2 Alpes, on va ser 2a i 6a, respectivament. Després, les restriccions van impedir que es disputés la Copa d’Europa que tenia prevista precisament a Àustria. Ara, torna la competició per a ella amb una cita molt esperada i on vol continuar sumant experiència i bones sensacions en el seu camí de progressió.

Maeva Estevez, rider: “Avui ha estat un dia molt complicat amb condicions molt difícils perquè feia molta boira, nevava, el circuit estava lent i hi havia mòduls que costava passar-los. Per mi ha sigut bastant complicat adaptar-me al circuit avui. No és un circuit difícil, és una mica pla, no molt tècnic, i encara que jo prefereixo que sigui més tècnic, és el que hi ha. M’ha costat bastant tenir sensacions, però en veure el vídeo ja sé les errades que he fet, ja sé què toca canviar per demà i ara a fer la feina. He d’aplicar la feina que he fet tots aquests mesos… i gass“.