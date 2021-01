Maeva Estevez cau en quarts de final de la primera Copa d’Europa

Maeva Estevez ha disputat aquest dissabte la primera cita de la Copa d’Europa de Boardercross d’Isola 2000. L’andorrana ha caigut a quarts de final.

En les classificatòries, Estevez ha aconseguit classificar-se com a 14a “fent una baixada correcta, però no anava ràpid”, ha explicat la rider andorrana, sense errades però “amb línies segures”, la qual cosa ha fet que el seu crono no estigués entre les millors.

En les finals, la ronda de quarts de final ha estat complicada amb la que posteriorment ha guanyat aquesta cita de la Copa d’Europa, la francesa Chloe Trespeuch. Estevez ha sortit malament en aquesta ronda, tot i que ha anat recuperant terreny. Al segon peralt, Estevez s’ha reintegrat al grup i en voler fer una línia interna per atacar la posició, ha caigut.

Demà es disputa la segona carrera de Copa d’Europa. Després, el dimecres dia 3 se celebrarà la tercera cursa, en format sprint.

Maeva Estevez, rider, ha manifestat que “avui no estic contenta per les sensacions, la veritat és que demà em tocarà atacar fort i deixar-me estar de línies segures. Sé que puc ser molt més agressiva i penso que si faig això estaré una mica més endavant a nivell de cronos, i així tindre una ronda una mica més fàcil i poder estar segura de passar almenys a semifinals”.