Tretze detencions, la setmana passada, per donar positiu en control d’alcoholèmia i drogues

De les 21 detencions efectuades per la Policia entre el 25 i el 31 de juliol, 13 han estat per donar positiu en controls d’alcoholèmia o per haver consumit substàncies estupefaents. Es tracta de 10 homes i de 3 dones, una de les quals, es va veure involucrada en un accident de trànsit amb danys materials.

Una altra detenció, de la qual ja va informar la setmana passada aquest mitjà, fa referència a una dona, veïna d’Andorra, de 44 anys, que treballava en una farmàcia. Ha estat arrestada per un presumpte delicte d’estafa.

Aquesta persona simulava vendes de diferents medicaments per a ella mateixa, feia la venda i posteriorment l’anul·lava, però efectuava el càrrec a la Caixa Andorrana de Seguretat Social. En aquesta operativa la interessada hauria defraudat 12.643,06 euros a la CASS, tanmateix tenia contractada una assegurança privada a la que hauria defraudat, pel mateix mètode, 2.359,83 euros.

Detencions per altres delictes:

A Andorra la Vella i a Sant Julià de Lòria, una dona i un home, veïns del Principat, de 29 i 31 anys, van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral (àmbit domèstic). La Policia va ser requerida per una desavinença de parella que va derivar en una agressió mútua.

A Arinsal, la Massana, un home veí d’Andorra, de 48 anys, era arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral (àmbit domèstic). Es tracta d’una desavinença que va derivar en una agressió de l’interessat envers la seva parella.

A Escaldes-Engordany, un home veí del Principat, de 36 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic. El Servei d’Immigració, en verificar la documentació que l’interessat va lliurar per a l’obtenció de la seva autorització de sojorn i treball, va detectar que el certificat d’experiència laboral era fals, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció.

Al Pas de la Casa, un home no resident, de 47 anys, era arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic. L’interessat va ser controlat per una presumpta infracció contra el patrimoni (sostracció de dos cartrons de tabac i, aquest, es va identificar amb un document d’asil francès fals, motiu pel qual era detingut.

A Sant Julià de Lòria, un home veí d’Andorra, de 21 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. Va tenir lloc una baralla, en la qual, l’interessat va propinar un cop de puny a un altre home que li va produir una forta contusió i inflamació a la zona del pòmul dret, així com la pèrdua d’una peça dental. La policia va procedir a la detenció de l’agressor.

A la frontera del DCNJ de Porta, un home no resident, de 19 anys, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic. L’interessat va ser controlat en l’interior d’un turisme particular que volia entrar al Principat. L’individu es va identificar verbalment i, verificada la seva identitat en els fitxers informàtics, es va constatar que havia estat controlat una altra vegada i s’havia identificat amb una identitat diferent, motiu pel qual se’l va detenir.