Després de competir en el 73è Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià on va aconseguir el premi del jurat a la millor fotografia per a Pau Esteve Birba, ‘Los Tigres’, d’Alberto Rodríguez ha arribat als cinemes abans de passar a veure’s en exclusiva a Movistar Plus+. El novè llargmetratge del director sevillà és una producció de Movistar Plus+ coescrita amb el seu guionista habitual, Rafael Cobos.
Alberto Rodríguez és un dels cineastes espanyols més destacats en l’àmbit del millor thriller com ho avalen reconeguts treballs com ‘La isla mínima’ (2014) o ‘Modelo 77’ (2022). A ‘Los tigres’ es combina el thriller amb el melodrama fraternal amb Antonio de la Torre i Bárbara Lennie en el paper de dos germans, Antonio ‘El Tigre’, i Estrella, bussos industrials encarregats del manteniment d’un vaixell petrolier. Dos germans molt units, fills d’un pare busso, també, enllaç remarcat amb un vídeo d’infància que obra la pel·lícula on tots dos s’han de submergir per a recuperar el rellotge que el pare ha llençat al fons del mar com a ritus iniciàtic.
Estrella, amb una afectació auditiva per una immersió de petita, forma tàndem professional amb Antonio, un submarinista experimentat, valent i imbatible en missions de risc. Però, una inoportuna malaltia cardíaca d’Antonio li limita el treball aquàtic mentre esquiva els controls mèdics amb l’ajuda desinteressada de la seva germana que sempre pren cura d’ell. D’altra banda, la seva vida personal és un cul-de-sac, condicionat per problemes econòmics com a pare separat, ja que l’exdona l’ha denunciat perquè no passa la manutenció de les filles. Aleshores Antonio descobreix un farcell de droga sota el casc del petrolier i ho vol aprofitar per a millorar la seva precària situació. Planeja prendre’n una mica per a vendre-la, saldar deutes i poder retirar-se, de nou comptant amb la connivència d’Estrella, però seran extorquits de forma perillosa pels contrabandistes.
‘Los Tigres’ reflecteix perfectament l’ambient laboral en un entorn marítim, així com l’atmosfera portuària o industrial amb el paisatge de fons de plantes petrolieres i les fàbriques de Huelva. Encomana una gran intensitat amb les preses de les escenes subaquàtiques, rodades de forma molt convincent i creïble, aspecte quasi inèdit en el cinema espanyol. I destaca també com a punyent melodrama fratern, amb una relació estreta on Antonio de la Torre fa un important paper igual que Bárbara Lennie en el seu retorn al cinema després de ser mare. Completen el repartiment Joaquín Núñez – Goya al millor actor revelació per ‘Grupo 7’ (2012) del mateix Alberto Rodríguez-, el raper malagueny José Miguel Manzano ‘Skone’, Joaquin Núñez i Silvia Acosta.