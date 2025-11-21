És bona idea usar esponja a la dutxa? Això diuen els dermatòlegs

Pot semblar un gest d’higiene rutinari i inofensiu: aplicar gel en l’esponja i fregar amb energia fins a veure escuma. Però, és realment bona idea? Cada vegada més dermatòlegs alerten que l’ús diari d’esponges a la dutxa pot resultar contraproduent per a la teva pell. I no sols per higiene: humitat, acumulació de cèl·lules mortes i fricció excessiva converteixen l’esponja en un risc per a la barrera cutània. Si encara l’uses, t’expliquem quines precaucions has de prendre. I si et planteges deixar-la, aquí tens totes les raons per a fer-ho.
Què opinen els dermatòlegs d’usar l’esponja a la dutxa?
Segons portaveus de la Clínica Jaime Vilar, usar esponja a la dutxa pot afavorir la proliferació de bacteris com a E. coli, Staphylococcus o Klebsiella, especialment si es deixa humida o es comparteix. És a dir, pot ser un veritable niu microbià si no es neteja i reemplaça amb freqüència.
A això se suma la fricció sobre la pell. En fregar amb massa energia, l’esponja pot generar microlesions invisibles que alteren la barrera cutània, provocant sequedat, irritació i fins i tot infeccions. Així que si tens la pell sensible, seca o amb tendència atòpica, el millor és evitar-la per complet.
Beneficis limitats i precaucions si optes per usar-les
L’esponja no és enemiga si s’usa amb moderació. Pot ser útil per a zones com els peus o l’esquena, o per a realitzar una exfoliació corporal suau una vegada per setmana. Però ha d’utilitzar-se amb cura, sense fregar i sense convertir-la en una eina de neteja diària.
I el més important: ha de ser d’ús exclusiu, netejar-se després de cada ús i deixar-se assecar completament a l’aire lliure. Si roman humida en un bany tancat, es converteix en un entorn perfecte per als bacteris.
Però si decideixes mantenir-les en la teva rutina, és fonamental seguir aquestes pautes:
– Una esponja per persona, mai compartir per a evitar contaminació creuada.
– Canviar-la cada 2–4 setmanes, depenent del material i l’ús, fins i tot si sembla intacta.
– Netejar-la després de cada ús amb aigua calenta o una solució desinfectant lleu; assecar-la a l’aire lliure, no en el bany tancat.
– Usar pressió suau, evitant fregar amb força, per a minimitzar el risc d’irritació.
Hi ha una alternativa més saludable a l’esponja a la dutxa?
Sí, i està a l’abast de les teves mans. Literalment. Molts especialistes, incloent-hi els citats per Clínica Jaime Vilar, recomanen realitzar la higiene corporal només amb les mans, utilitzant un sabó suau i aigua temperada.
En rentar amb les mans redueixes el risc de fricció, controles millor la pressió, evites infeccions creuades i respectes la barrera lipídica natural de la pell. A més, és un gest més sostenible i senzill, especialment per a pells delicades.
Com és la dutxa ideal segons els experts
La higiene no està renyida amb la suavitat. Menys fricció, menys residus, més respecte per la teva pell.
– Usa aigua temperada (entre 33 °C i 37 °C) per a respectar la hidratació natural de la pell.
– Tria sabons amb pH pròxim al de la pell (5–5,5), suaus i sense ingredients agressius.
– Aplica el gel amb les mans i només en zones on es necessita, com a axil·les, peus o zona íntima; en la resta del cos deixa que l’escuma caigui i esbandeix amb calma.
Per bellezactiva.com