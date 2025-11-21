On és millor posar una taula al jardí?

Col·locar correctament una taula al jardí pot millorar molt l’ús d’aquest espai. El primer que cal tenir en compte és l’ombra: una zona protegida del sol directe farà que la taula sigui més emprada durant els mesos càlids. Si no hi ha arbres, una pèrgola o para-sol poden ser bones solucions.
També cal pensar en la funcionalitat: prop de la cuina o barbacoa facilitarà els àpats a l’aire lliure. A més, si es vol gaudir de les millors vistes, convé situar-la estratègicament per a aprofitar l’entorn.
També és important tenir en compte el tipus de terra: una superfície plana i estable com una llosa o una tarima evitarà problemes d’equilibri amb les cadires i facilitarà la neteja.
La distància respecte a l’interior de la casa també pot influir en la comoditat, especialment si cal fer diversos viatges amb plats o menjar.
Per últim, pensa en la il·luminació: si es vol fer servir la taula de nit, afegir-hi llums solars, fanalets o una garlanda pot crear un ambient càlid i acollidor.
Escollir bé la ubicació de la taula és clau per a convertir el jardí en un espai viu, còmode i preparat per a compartir bons moments.
Una disposició adequada no només afavoreix la funcionalitat, sinó que també contribueix a crear un ambient harmoniós i acollidor.
Amb una bona ubicació, la taula esdevé un punt de reunió natural, un espai on gaudir del dia a dia, des d’un esmorzar tranquil fins a una vetllada amb amics.
Per Tot Sant Cugat