L’organització del 3r Open Andbank de natació vol fer-lo créixer

Joves promeses de la natació dalt del podi (FAN)

La 3a edició de l’Open Andbank de natació s’ha desenvolupat amb un gran èxit de participació amb vuit clubs catalans, la Federación Navarra de Natación i els cinc clubs andorrans. En total han competit 350 atletes que han nedat diferents proves.

El secretari d’Estat d’Esports en funcions Justo Ruiz, el cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié, la directora de l’oficina Andbank de la Plaça Rebés, Anna Haro; la directora de l’oficina Andbank de Prada Ramon, Natàlia Trouillet i Estela Montejo, en representació del Club Natació Sincronitzada Serradells, han estat els encarregats de lliurar els premis.

‘Ens agradaria consolidar l’Open Andbank perquè estigui present dins del calendari dels Clubs més competitius, no només catalans, sinó també dels països amb els que hem signat un conveni com ara França, Espanya i Portugal. La col·laboració institucional i empresarial ja és una realitat, i ho celebrem. També, som del parer que la participació de nedadors andorrans Absoluts becats, com Patrick Pelegrina, que ha nedat en aquesta edició, pot donar valor i beneficiar el creixement de l’esdeveniment. Aquest fet, sumat a la sinergia d’imatge amb els Clubs de Natació andorrans, contribuirà, de ben segur, a impulsar el creixement esportiu de la base’ ha puntualitzat el president de la FAN, Joan Clotet.

En l’àmbit esportiu, destaca el rècord d’Andorra de 13 anys de Marc Montraveta del CN Serradells, en 200 m papallona, amb un temps de 2:49,03 que rebaixa la marca anterior de 2:53,26 d’Ivan Grougnet, vigent des del 18 de maig del 1997. També, destaquen les mínimes per al Campionat d’Espanya d’estiu de l’aleví Duna Jorge, del CLESER, en la prova de 50 m esquena amb un temps de 38,47; de l’infantil Biel Cuen, del CLESER en la prova de 100 m lliures amb un crono de 55,30; i del júnior Kevin Teixeira del CN Escaldes, en la prova de 200 m estils amb un registre de 2:13,58 segons. La mínima de Biel Cuen, també és mínima per al Festival Olímpic de la Joventut Europea 2023 (EYOF per les seves sigles en anglès) que se celebrarà a la ciutat de Maribor, Eslovènia del 23 al 29 de juliol del 2023.

Cal recalcar la participació de nedadors infantils i júniors destacats de fora d’Andorra com, Ariadna Pujadas de la selecció Navarra, que té una millor marca nacional (MMN) de 12 anys en l’àmbit Espanyol, en 50 m papallona i Mae Comas del CN Mediterrani, amb una millor marca catalana (MMcat) de 14 anys en 50 m braça i finalista en Campionats d’Espanya Infantils.