Albert Llovera – “Leites”, en el top10 de la TGR en el Rally Terras d’Aboboreira

El duet Albert Llovera – Claudi Ribeiro “Leites” en plena competició (FotoEsport)

El duet Albert Llovera – Claudi Ribeiro “Leites” (Toyota Yaris – PCR Sport) continua progressant en la lluita per la Toyota Iberian Racing Cup (TGR). En el Ral·li Terras de Aboboreira va aconseguir una meritòria 10a posició malgrat veure’s penalitzat en l’última especial del ral·li per una burxada que els va fer perdre un temps preciós i en conseqüència algunes posicions de la classificació final del ral·li.

“Tornem d’Amarante molt satisfets de com s’ha desenvolupat la prova portuguesa. Un ral·li complicat, però que ens ha agradat i en el qual hem progressat a mesura que anava avançant la competició, llimant diferències respecte als nostres rivals. Hem millorat els nostres cronos en les segones passades. Llàstima de la burxada en la recta final del ral·li. Hem solucionat el problema en temps rècord gràcies al fet que Leites està més fort que el vinagre”. Eren les paraules de Llovera una vegada finalitzada la competició.





En aquesta ocasió, Logroño parada obligada

El pilot d’Andorra la Vella va començar el seu desplaçament a Amarante a principis de la setmana passada. El motiu d’anticipar-se més de l’habitual no va ser un altre que: “Vam fer una primera parada a Logroño per a dur a terme la presentació de l’equip a la premsa de La Rioja, un esdeveniment preparat pel nostre sponsor, Grupo la Grajera”.

Una vegada completat el compromís precompetició, es va efectuar el llarg desplaçament cap al nord de Portugal per a posar-se en modo-ral·li i preparar-se per a una de les fases que, a vegades, poden ser decisives: Es tracta dels dels reconeixements. Llovera confirmava aquesta afirmació: “És indiscutible que, quan desconeixes un escenari en el qual has de competir, té vital importància aprofitar la possibilitat de conèixer les especials on et jugaràs la prova. Crec que amb Leites, als voltants d’Amarante, vam fer un excel·lent treball de reconeixement”.





El shakedown també prenia una importància rellevant

L’equip del Grupo La Grajera no va poder provar les noves suspensions abans d’iniciar el desplaçament cap a terres portugueses. És a dir, hi havia “deures pendents” per al shakedown, segons Llovera: “Ens vam veure obligats a afrontar el risc de provar in-situ les millores per a la nostra mecànica. El resultat va ser positiu i la nostra confiança va créixer de cara l’inici del ral·li”.





Excel·lents sensacions en el ral·li. Llàstima de la burxada al final

Com comentava Albert Llovera, al costat de Leites van iniciar el ral·li amb confiança i, això, es va notar en els cronos marcats: “Ens hem acostat una mica més als nostres rivals i hauríem millorat considerablement la nostra classificació si no hagués estat per la burxada a última hora. Leites va fer un excel·lent treball, va canviar la roda en 3’, però després vam atrapar a dos rivals, vam haver de deixar una distància de seguretat, la visibilitat era mínima a causa de la pols. Estic convençut que continuarem millorant, nosaltres i PCR Sport posarem tot de la nostra part”.

De moment són tres els ral·lis de terra els disputats per Llovera en la TGR. Amb l’ajornament del Rally Pozoblanco a final de temporada, el pròxim repte serà a finals de juny (dies 24/25). Serà el Rally de Lisboa que es disputarà sobre asfalt, la primera del calendari sobre aquest element.