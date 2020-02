Els grups de l’oposició responsabilitzen l’anterior i l’actual Govern que el país no tingui casino o pugui trigar molt a tenir-ne. Després que el Consell Regulador hagi tornat a denegar la llicència a Jocs SA , pensen que la solució va per llarg.

Pere López, del PS, creu que la gestió ha estat “desastrosa” i ha acabat en un fracàs. Anuncia que presentaran més peticions d’informació al Govern perquè expliqui com pensa sortir de l’atzucac en el qual es troba el projecte.

El president del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Josep Pintat, creu que “és una pena per al país” que aquest projecte, que creu que ajudaria a complementar l’oferta de turisme i oci, es trobi encallat i judicialitzat. Tot i això Pintat creu que la decisió del CRAJ és encertada en el sentit que si la proposta guanyadora no compleix els requisits no se li pot concedir la llicència. Reflexiona si potser no hauria estat millor plantejar el concurs amb una visió més àmplia permetent que pogués operar més d’una empresa.