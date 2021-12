López i Vela es reuneixen amb el PSC

El president del Partit Socialdemòcrata i del corresponent grup parlamentari, Pere López, i la consellera general Susanna Vela s’han reunit aquest dimarts a Barcelona amb el líder del Partit Socialista de Catalunya, Salvador Illa, i membres del seu equip, com Òscar Ordeig, David Pérez i Judit Alcalà.

A la trobada s’han tractat assumptes d’interès per a Andorra i Catalunya com la candidatura dels Pirineus als Jocs Olímpics d’Hivern 2030, un tema que els socialdemòcrates treballen i segueixen amb especial interès per la seva importància i que en els propers dies seguiran desenvolupant al Congrés del PSC, que se celebrarà aquest cap de setmana i comptarà amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i del ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta.

El PS i el PSC també han posat en comú la importància del català a la producció audiovisual, la situació de la llengua a Catalunya i a Andorra i s’han emplaçat en treballar conjuntament per posar en valor la nostra llengua i cultura.