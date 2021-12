Andorra signa el Conveni d’Oviedo, sobre drets humans i biomedicina

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha signat a Estrasburg el Conveni sobre la protecció dels Drets Humans i dignitat de l’ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i de la medicina del Consell d’Europa, conegut com a Conveni d’Oviedo. Ho ha fet en presència del Secretari general adjunt de l’entitat, Bjørn Berge. La signatura del Conveni va ser aprovada pel Consell de Ministres el passat 27 d’octubre. La secretària d’Estat ha estat acompanyada per l’ambaixador d’Andorra al Consell d’Europa, Joan Forner.

El tractat, signat el 1997 i en vigor des del desembre del 1999, ha estat ratificat per 29 països i signat per set, comptant ja el Principat d’Andorra. És l’eina principal del Consell d’Europa per garantir el bon ús dels avenços biològics i mèdics, establint un marc de protecció dels drets humans en aquest àmbit. Així, estableix normes i principis relatius a la bioètica, la investigació mèdica, la genètica, el consentiment, els drets a la vida privada i a la informació o el trasplantament d’òrgans, entre altres.

Tal com va exposar el ministre Portaveu quan es va aprovar la signatura, els continus avenços en els camps de la biologia i la medicina requereixen disposar d’instruments que permetin donar una resposta homogènia i d’abast internacional a les qüestions que se’n desprenen. En aquest sentit, molts dels aspectes que es recullen al Conveni ja s’han tingut en compte al Principat a l’hora d’elaborar textos legals, com ara la Llei general de sanitat, la Llei dels drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari o la Llei d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang.

Després de la signatura per part de la secretària d’Estat del Conveni, el text passarà a tràmit parlamentari perquè el Consell General n’aprovi la seva ratificació.

Reunió de treball amb tècnics del Consell d’Europa

Aprofitant la seva estada a Estrasburg, la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha mantingut una reunió de treball amb el Director General de Drets Humans, Christos Giakoumopoulus, i el seu equip: Christophe Poirel, Daniele Nicola Cangemi, Laurence Lwoff i Oscar Alarcón. La reunió ha servit per obrir un canal de cooperació, compartir experiències i rebre assessorament del Consell d’Europa en diversos àmbits sanitaris, com ara la redacció de textos legals o el desplegament de l’atenció en Salut Mental. Per la seva part han traslladat a Mas l’interès del Consell d’Europa perquè Andorra s’adhereixi a una convenció per lluitar contra la falsificació de medicaments i dispositius mèdics.