López i Alís analitzen amb la banca la situació econòmica del país després d’un any de pandèmia

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i el primer secretari del PS, Gerard Alís, s’han reunit aquest matí amb els cinc directors generals de la banca andorrana -Ricard Tubau, director general d’Andbank; Lluís Alsina, director general de Morabanc; Xavier Cornella, conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà; Josep Segura, conseller director de Banc Sabadell d’Andorra; i José Luis Dorado, conseller executiu i director general de Vall Banc- per avaluar l’actual context econòmic al país després d’un any de pandèmia i per transmetre els resultats de les reunions mantingudes les darreres setmanes a Madrid, Barcelona i París.

La trobada ha servit per comentar l’evolució del concepte “paradís fiscal” en l’àmbit internacional i a la Unió Europea, un terme que s’ha reconvertit en el de “cooperació no cooperativa”, i sobre com, un cop superades les etapes d’intercanvi d’informació i col·laboració administrativa, el focus se situa en els tipus efectius dels diferents tributs; una qüestió que, segons han comentat López i Alís, “pot representar un nou repte per Andorra i que s’ha d’afrontar amb temps per evitar així els fets succeïts durant la crisi financera dels anys 2007-2009”.

A la reunió s’ha fet un seguiment de l’evolució de la política internacional en general i del món econòmic i financer en particular, així com de la necessitat d’intercanviar informació entre agents econòmics i classe política. Els socialdemòcrates han fet palès a la banca la seva capacitat de contactes i converses a la majoria de països de la UE, fet que en el context actual i de futur “és necessari perquè Andorra no segueixi aïllada”.

López i Alís també han analitzat i han comentat amb els representants dels cinc bancs dos textos relacionats amb l’actualització de la llei de resolució d’entitats bancàries i la llei del “blockchain”, que en aquests moments estan a tràmit parlamentari, així com la situació creditícia del país post-Covid tant en l’àmbit de carències com de finançament atorgat pel Govern.