Les aules de maternal es confinaran a partir de tres positius de coronavirus SARS-CoV-2

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dilluns per anunciar les darreres novetats relatives a la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2. Així, Martínez Benazet ha informat que demà entrarà en vigor una modificació del Decret de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

En aquesta modificació s’elimina l’obligatorietat de dur a terme els cribratges escolars a primera ensenyança o equivalent per accedir a les activitats extraescolars i al servei de menjador. En tot cas, es mantenen els cribratges setmanals per alumnat i el personal no immunitzat que hi vulgui participar.

A més, demà també entrarà en vigor un canvi en els circuits epidemiològics de seguiment i control del SARS-CoV-2 als centres educatius i que afecten als confinaments de les aules. Així, el ministre de Salut ha manifestat que les aules de maternal es confinaran a partir de tres persones positives. En cas d’haver-hi menys de tres positius, es durà a terme un cribratge a tota l’aula. A primera i segona ensenyança, així com en batxillerat i equivalents, es farà el cribratge periòdic setmanal i a partir dels cinc positius en una aula se seguirà un protocol específic amb un cribratge entre el segon i el tercer dia.

El Govern celebrarà una sessió del Consell de Ministres centrada en la pandèmia cada dilluns

Durant la compareixença, Martínez Benazet també ha informat que el Govern ha establert una nova dinàmica en el tractament de la COVID-19, determinant que se celebrarà un Consell de Ministres els dilluns centrat exclusivament en la pandèmia i que anirà seguit d’una roda de premsa.

El dimecres tindrà lloc, com és habitual, la sessió ordinària del Consell de Ministres, si bé amb el dilluns dedicat sols a qüestions sanitàries, aquesta estarà centrada en els altres temes de l’acció governamental. Posteriorment, s’informarà al respecte en una roda de premsa. Finalment, els divendres i, mentre hi hagi una incidència elevada de la pandèmia, també es durà a terme una roda de premsa.