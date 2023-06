L’ONCA participarà al Jambo Street Music el 17 de juny

Foto: ONCA i Gerard Claret al bell mig de la imatge (Àlex Tena)

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) tornarà a participar en el marc del Jambo Street Music 2023, que se celebrarà del 15 al 17 de juny, en diverses localitzacions del centre històric d’Andorra la Vella. El concert de l’ONCA tindrà lloc el dissabte 17 de juny, a les 19.30 h, a la plaça del Poble, amb entrada lliure i que servirà per a celebrar el 30è aniversari de la Fundació ONCA i el 10è aniversari del Jambo Street Music.

L’actuació, dirigida pel director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, vol ser un acte festiu on la música andorrana sigui la gran protagonista. Per aquest motiu, s’ha convidat a nou artistes del país, que interpretaran els seus temes juntament amb l’ONCA. En aquesta ocasió es comptarà amb la col·laboració de Juli Barrero, Lluís Cartes, Four Flags, Green Note, Ladis B, Marta Knight, Quim Salvat, Shuffle Express i Rokyo. Cadascun d’ells tocaà alguna de les seves peces amb orquestra, arranjades per Gumí, com són Dones d’aigua, de Juli Barrero; La maleta dels somnis, de Quim Salvat; o Perquè em facis cas, de Rokyo.

A més a més, es comptarà amb Pere Bardagí, com a concertino, i també es comptarà amb una petita banda moderna amb Lluís Cartes al teclat, Edu Cabrera a la guitarra, Lucas Barreiros al baix i Dante Falótico a la bateria. Entre tots els artistes s’interpretarà Barquets a mitja mar, de Maurici Bellmunt, en un clar homenatge a un dels músics més importants de l’escena andorrana, desaparegut al 2020. En aquest sentit, el director artístic de la Fundació, explica que els arranjaments orquestrals que s’han fet, “no són per a acompanyar els seus autors en la seva interpretació, si no que es crea una nova peça, respectant l’original, però fent una barreja entre la música clàssica i la moderna”.

Per la seva banda, Oriol Vilella, director artístic del festival, comenta que “és un honor, tenint en compte l’efemèride dels trenta anys de l’orquestra i els deu anys del primer Jambo, un espectacle tan especial. Els artistes que interpretaran les seves cançons estan encantats amb els arranjaments que s’han fet de les seves peces. S’augura un concert molt emotiu i des del festival tenim moltes ganes que arribi el dia”.





TEMPORADA 2023

«Una festa d’aniversari amb l’ONCA: 30 + 10»

17 de juny de 2023, a les 19.30 h

Plaça del Poble d’Andorra la Vella

Entrada Lliure

Arranjament per a orquestra de corda d’Albert Gumí (1965)