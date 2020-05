L’ONCA amb tu, tallers familiars des de casa

La Fundació ONCA continua amb la campanya ONCA AMB TU i incorpora en el seu programa d’actuacions el taller familiar titulat Pim Pam Repicam, a càrrec de la Cia Com Sona?, amb l’Elena Pereta i l’Oriol Aguilar.

Enguany, la Cia Con Sona? ha estat en directe en el projecte educatiu de la Fundació ONCA amb el taller Bababà (febrer 2020) i l’espectacle Kaixes (març 2020). A fi que les famílies continuïn vinculades al programa formatiu i educatiu de la Fundació, es proposa un taller virtual que s’estrenarà divendres 29 de maig, a través de les xarxes. La proposta consta de dos capítols d’uns 30 minuts cada un, recomanada als infants de 0 a 3 anys. El segon capítol es publicarà el divendres 5 de juny.

Segons Teresa Areny, cap de producció de la Fundació ONCA, “Continuant amb l’objectiu de fer arribar la música a la població del país, hem recollit la proposta de la Cia Com Sona?, d’oferir un taller virtual, amb la finalitat que les famílies i els seus infants puguin realitzar el taller des de casa. La proposta se centra en dues càpsules i es valorarà posteriorment, si s’afegeixen més sessions”.

Tal i com explica Elena Pereta, “Pensem que el format de taller virtual pot ser interessant per les famílies en tant que interpel·la directament amb l’espectador fent-lo partícip de tot el que va passant (és com viure en directe un taller de música en família però fet a casa i per viure’l a casa).”

El taller familiar està dirigit als més petits de casa, amb música en directe i música enregistrada, centrada en cançons de falda, jocs i moixaines, amb la manipulació de material sonor i visual tal com ous sonors, culleres, mocadors i teles. Es juga amb dansa i moviment, ritmes, jocs i vocalitzacions segons el Mètode Edwin Gordon.



TALLER PIM PAM REPICAM

Cia Com Sona?

Elena Pereta i Oriol Aguilar

A partir de divendres 29 de maig de 2020 a través de les xarxes socials de la Fundació ONCA: Instagram, Facebook i Twitter.

Recomanat a infants de 0 a 3 anys

