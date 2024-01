‘L’objecte etnogràfic, llegat, testimoni i recurs’, jornada sobre patrimoni etnogràfic a la Seu

Cartell anunciador de la jornada sobre el patrimoni etnogràfic a la Seu (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a través de l’Àrea de Cultura i l’Espai Ermengol, juntament amb l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu i el Taller del Restaurador, ha organitzat una jornada sobre el patrimoni etnogràfic que tindrà lloc el dissabte 3 de febrer a la sala la Immaculada del centre cultural Les Monges. L’alcalde de la Seu d’Urgell i regidor de Cultura, Joan Barrera, donarà la benvinguda i presentarà aquesta jornada a dos quarts d’onze del matí.

En aquesta jornada, que es compon d’una conferència inaugural i una taula rodona amb diversos ponents, es vol parlar de l’objecte en el sentit de valor patrimonial, ja sigui pel seu ús com a peça etnogràfica i alhora com a element sensible de ser conservat pel seu testimoniatge històric.

Així, la conferència anirà a càrrec de l’antropòleg i director de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Jordi Abella. Seguidament, diversos professionals del món cultural i de patrimoni exposaran les seves ponències que es debatran en una taula rodona. Les persones que hi prendran part seran Albert Villaró, historiador, Josep Tugues, arqueòleg i escriptor, Anna López, coordinadora de l’Espai Ermengol, i Sisco Farràs, promotor de les Botigues Museu de Salàs de Pallars.

Per a assistir a aquesta jornada cal fer inscripció des de l’enllaç: https://agenda.laseu.cat/espaiermengol/ Les inscripcions són gratuïtes.





‘Testimonis de la Seu’, un viatge a través dels records d’un territori a partir d’objectes com a transmissor

Aquesta jornada es complementa amb la inauguració i una visita guiada de l’exposició ‘Testimonis de la Seu’, a càrrec del comissari Toni Fernández, a la sala la Cuina del centre cultural Les Monges.

En aquesta exposició Toni Fernández, del Taller del Restaurador, ha volgut exposar una part dels diferents objectes que ha recollit durant molts anys: litografies, retrats, pintures, vestimenta, utensilis, materials i estris d’activitats diverses, mobiliari, fotografies, publicitat, cartellatge, entre d’altres, procedents de l’Alt Urgell i especialment de la Seu dels segles XIX i XX.

Aquesta exposició fa un viatge a través dels records d’un territori a partir d’objectes com a transmissor.