L’ACA acorda una partida de 118.000 euros per a portades d’aigua a poblacions de l’Alt Pirineu

Panoràmica de Montferrer i Castellbò (RàdioSeu / arxiu)

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha resolt una partida per al cofinançament d’obres d’emergència o transport d’aigua en camions cisterna a dotze municipis de l’Alt Pirineu i Aran, entre els quals hi ha, de l’Alt Urgell, els de Montferrer i Castellbò i Coll de Nargó. La partida total ascendeix a gairebé 118.000 euros i forma part d’un paquet de 59 ajuts arreu de Catalunya.

Concretament, Coll de Nargó rebrà 3.618 euros; i Montferrer i Castellbò, 3.460 euros. En tots dos casos, la finalitat és facilitar l’arribada d’aigua a nuclis que actualment tenen dificultat per a rebre-la a causa de la sequera. Pel mateix concepte també han entrat en aquesta línia, amb diferents quantitats, Gavet de la Conca (41.500 euros aproximadament), Naut Aran (26.300), Baix Pallars (19.700), Sarroca de Bellera (8.970), el Pont de Suert (4.180), Llimiana (1.500), Isona i Conca Dellà (1.260) i Tremp (146).

Dos municipis més rebran ajuts per a obres d’emergència: la Vall de Cardós (5.950 euros) i Bellver de Cerdanya (1.190). Les despeses objecte de subvenció han d’haver estat realitzades dins del període comprès entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de juny de 2023.

El percentatge d’aportació de l’ACA s’atorga en funció de la població censada, amb un límit de 100.000 euros i amb més proporció com més petit és el municipi. Per a municipis amb menys de 100 habitants, es finança el 95% del cost. Per a termes entre 101 i 500 habitants, al voltant del 90%. Per als que tenen entre 501 i 2.000 habitants, entre el 75% i el 90%. I per als que estan entre 2.001 i 5.000 habitants, entre el 60% i el 75%.