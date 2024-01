Esteve queda fora de l’eslàlom de Kitzbuehel però deixa un esquí molt sòlid i il·lusionant

Àxel Esteve SL WC Kitzbuehel. Foto: Christophe Pallot / Agence Zoom

Àxel Esteve ha tornat aquest diumenge a la Copa del Món, en un dels escenaris més mítics del calendari, Kitzbuehel (Àustria), per a demostrar que està en un bon moment d’esquí tot i que no hagi pogut finalitzar la primera mànega de l’eslàlom. L’andorrà ha plantejat un esquí molt seriós a Kitzbuehel. Esteve, que sortia amb el dorsal 68, marcava el 50è temps al primer sector amb +0.37, i en el segon se situava amb el 23è temps amb +0.65, però després d’un gir a esquerra ja no arribava i quedava fora.

El responsable tècnic de l’equip nacional masculí i entrenador, Fred Beauviel, valorava la cursa de l’andorrà com a molt bona, amb una proposta molt positiva: “És una pena, però l’Àxel mai ha esquiat com està esquiant ara. Està esquiant millor que mai. El que ha passat és el que pot passar en qualsevol cursa, que intentis coses i que potser no arribes a baix, però està demostrant que és capaç de ficar-se a dintre dels 30 a Copa del Món. Està produint un esquí molt sòlid i està canviant la seva forma d’esquiar. Clar, podem estar decebuts, però el que està passant últimament és molt positiu, estic molt content de com està evolucionant l’Àxel. Pas a pas, i d’aquí a poc aconseguirem coses molt bones”.

Àxel Esteve, esquiador: “Tot i que ara estic una mica trist, penso que és un dia molt positiu, en el sentit que era una carrera bastant complicada, amb moltíssims DNF, condicions de la neu molt llustrades i amb no gaire grip. La gent estava tenint molts problemes. La veritat és que he fet un esquí bastant sòlid en general, a dalt potser una mica més tímid, però després he aconseguit fer el meu esquí, que avui realment era molt difícil. En general, positiu tot i el DNF, estava fent parcials per a estar dintre dels 30. Un parell de corbes que giraven cap al final m’han fer sortir-me, però el balanç en general és positiu, i amb ganes de la següent carrera”.