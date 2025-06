Inscripcions obertes per a la Pujada Arcalís 2025

Compte enrere per a la Pujada a Arcalís 2025 (ACA CLUB)

La Comissió Esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) obre inscripcions per a la Pujada a Arcalís, que tindrà lloc el pròxim dissabte, 28 de juny. La mítica ascensió, una de les més espectaculars del calendari, puntua exclusivament per al Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM).

Amb un traçat tècnic, un desnivell imponent i una altitud que frega els 2.500 metres, Arcalís desafia tant la mecànica com el pilotatge. Aquesta és la segona prova del calendari 2025 del CAAM, després d’Arinsal, i precedeix les pujades de Beixalís i la Peguera, fet que consolida el compromís d’ACA CLUB amb l’esport de motorsport al país.





Arcalís: On el motor toca el cel

La carretera CS-380 es transforma en escenari de pura adrenalina, amb sortida al km 1,800 i arribada al 4,800. Prop de 3 km de lluita contra el cronòmetre, amb un pendent mitjà del 6%, on només els més hàbils triomfaran.

Amb el lema «On el motor toca el cel», la Pujada Arcalís combina l’exigència esportiva amb un entorn natural d’allò més espectacular. Una oportunitat única de viure una jornada èpica, tant per als pilots i equips, com per als espectadors.

El detall dels horaris es troba disponible al reglament particular de la prova.





La Pujada Arcalís, en concret, i el torneig andorrà en general, estan oberts a la participació d’una gran varietat de vehicles:

CAAM Producció: vehicles moderns o històrics de producció

vehicles moderns o històrics de producció CAAM Sport: monoplaça, biplaça, prototips i barquetes

monoplaça, biplaça, prototips i barquetes CAAM VHC: vehicles històrics homologats fins al 31.12.2000





Pel que fa a les categories i grups, s’organitzen:

CATEGORIA PRODUCCIÓ Grup 1. GT Sport i GTTS Grup 2. A /FA Grup 3. N / FN Grup 4. FC Grup 5. F2000 CATEGORIA SPORT Grup 6. CM Promoció Grup 7. CM+, CN Grup 8. D/E Grup 9. E2SC Grup 10. CarCross CATEGORIA VHC GRUP A. Vehicles de més de 2.000cc GRUP B. Vehicles de 1.601cc a 2.000cc GRUP C. Vehicles de 1.301cc a 2.000cc GRUP J. Vehicles fins a 1.300cc GRUP S. Vehicles Sport

Pel que fa a la prova, la classificació es realitzarà amb la millor pujada de les 4 de cursa.

Respecte al campionat, el sistema de puntuació és acumulatiu per a determinar els campions de cada categoria i grup al final de la temporada.

De la primera data disputada a Arinsal, la classificació del campionat és la següent: en la categoria SPORT, Raül Ferré (Silver Car CS) és l’actual líder. En PRODUCCIÓ, comparteixen el primer lloc Josep Treserra Costa (Porsche GT3) i Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) i en VHC, és Jordi Enjuanes Balaguer (Van Diemen RF95) qui porta la davantera. Arcalís podria capgirar els lideratges. Tot està per decidir.

Pel que fa a la inscripció, tot apunta que la Pujada Arcalís tindrà una àmplia representació de pilots nacionals, però també arribats de França i Espanya. L’organització espera superar la quarantena de màquines a la pista. La data de tancament de les inscripcions està prevista per al 23 de juny al migdia.





Trofeu Riberaygua

El Trofeu Bonaventura Riberaygua, que guardonarà el pilot més ràpid de la Pujada Arcalís, és un tribut a una les famílies que va forjar les arrels de l’automobilisme al país. Velocitat, excel·lència i passió foses en una sola peça.





Per als aficionats, un cap de setmana inoblidable

La Pujada Arcalís no és només per als competidors -és un festival de l’automobilisme que ningú es pot perdre-. A més de poder accedir al parc tancat, situat a 300 metres de la línia de meta, i gaudir dels millors punts de visió de la prova.

L’estació Ordino-Arcalís oferirà servei de restauració a l’Hortell, ubicat als peus del Telecabina de Tristaina, a la base d’Ordino Arcalís: el lloc ideal per a prendre un refrigeri mentre es gaudeix de l’ambient fantàstic de la cursa.