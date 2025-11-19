Agricultura incrementa un 14% l’ajut a les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya per als ramats transhumants

La preservació de les pràctiques ramaderes tradicionals i, en aquest cas, de la transhumància al Principat –reconeguda per la UNESCO com a patrimoni immaterial de la humanitat– és un dels compromisos del Govern. Per aquest motiu, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació de l’ajut del 2025 per al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya per als ramats ovins transhumants per un import global de 185.919,11 euros, un 14% més que l’import global liquidat l’any passat.
Aquest increment s’ha produït per l’augment del nombre d’animals dels ramats de bestiar oví de les 5 explotacions ramaderes que actualment practiquen la transhumància durant l’hivern, seguint les rutines ancestrals. El sistema de transhumància d’aquests ramats permet que a la tardor, quan arriben les primeres gelades, els ramats es desplacin cap a territoris fronterers veïns situats a menor altitud on es mantenen durant l’hivern i bona part de la primavera, fins que els ramats retornen de nou al territori nacional per a poder pasturar a les zones d’alta muntanya. L’atorgament de l’ajut, en tractar-se d’ovelles transhumants, es percep per cada cap de bestiar.
Amb aquesta subvenció, el Govern continua mostrant el ple suport al sector primari, i en aquest cas concret al sector ramader que cria bestiar oví i caprí, entenent que aquests ramats actualment representen més del 50% de la cabana ramadera de bestiar menut del país. La pràctica del pastoralisme juga un rol de vital importància a la conservació de la biodiversitat i al manteniment del paisatge, en especial pel que fa a la neteja del sotabosc i de les parts més pendents on és més difícil que hi pasturi el bestiar gros, contribuint al mateix temps a la prevenció dels riscos naturals que els poden amenaçar (incendis, torrentades i formació i desprendiments incontrolats d’allaus i allaus en particular).