Lluïda programació de la Festa de la Gent Gran a la Seu

Cartell de la Festa de la Gent Gran 2023 a la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

Aquest matí de dimarts l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la regidora de la Gent Gran, Paqui Gómez, han presentat el programa d’activitats de la Festa de la Gent Gran de la Seu d’Urgell. L’edició 2023, que porta el lema de “Apa, som-hi!”, tindrà lloc del 25 de setembre a l’1 d’octubre.

L’alcalde urgellenc, Joan Barrera, ha manifestat que “ens fa molta il·lusió, és la nostra primera Festa de la Gent Gran i nosaltres li donem molta importància a aquest sector de la població. Aquesta festa és un reconeixement a totes aquestes persones a les que hem de tractar amb aquesta dignitat que tant es mereixen”.

El programa compta amb un seguit d’activitats que es duran a terme en horari de matí i de tarda, per a poder arribar al màxim de persones possibles. Pel que fa a la programació, a més a més de totes les activitats que es troben als tríptics enviats als diferents domicilis, s’ha afegit una nova activitat.

“Eines de sempre” és la novetat que es durà a terme el 25 de setembre, a les 18h, a l’Esplai de la Gent Gran, a la plaça Pati Palau. Es tracta d’una exposició de miniatures que reprodueixen les eines de treball al camp i a la ramaderia. Francesc Sort, muntador de sales de munyir, és l’autor de les figures i mecanismes que s’exposaran.

Paqui Gómez, regidora de la Gent Gran, ha declarat que “esperem gaudir tots d’aquesta setmana i, recordem, l’edat és el número de la nostra vida”.





Programació

La festa començarà el dilluns 25 de setembre, amb la visita guiada “La Seu en blanc i negre” a càrrec de Pilar Aláez. La sortida serà a les 10 hores des del Parc del Cadí. Aquesta activitat només és per als usuaris de les residències de la ciutat.

A les 11:30 hores, hi haurà el concert d’havaneres amb la coral “Veus de la Seu” a la sala de la Immaculada. Seguidament, és presentarà el contingut de la Festa de la Gent Gran a la tertúlia a Ràdio Seu. A les 19 hores, hi haurà la xerrada “Què cal saber sobre la salut bucodental? Problemes a la cavitat oral.” a càrrec del farmacèutic Joan Lluís Purgimon.

Dimarts 26 de setembre, la festa continua a les 10:30 hores amb el taller musicoteràpia, a càrrec de Xavier Juanco i Marta Lorenz, ambdós musicoterapeutes. A les 19 hores, Integra Pirineus, gestors del Banc de Productes de suport del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, impartiran la xerrada informativa sobre El banc de productes de suport de l’Alt Urgell per facilitar l’autonomia o la cura de les persones en situació de dependència o discapacitat.

El dimecres 27 de setembre, a les 7:30 hores, se sortirà de l’estació d’autobusos per a anar al Zoo del Pirineu. L’esmorzar serà a l’Hotel Sant Roc de Solsona i el dinar a Ca l’Agustí de Cambrils. Aquesta activitat té un cost de 25 euros per persona, que inclou l’autocar, les visites guiades, l’esmorzar i el dinar.

El dijous 28 de setembre hi ha programats dos tallers, el taller d’art teràpia, a les 11:30 hores, a càrrec de Roser Maura Riera, i el taller: Grans 3.0, a les 18 hores, a càrrec d’alumnes de cicles formatius del Col·legi la Salle. A les 19:30 hores se celebrarà el concert de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Música dels Pirineus, a la Sala de La Immaculada.

El divendres 29 de setembre, pel matí, a les 10 hores, hi haurà una sortida a peu i, a la tarda, cinefòrum a l’Esplai de la Gent Gran, situat a la plaça Patí Palau.

Dissabte 30 de setembre, la festa continua amb el Ball Cerdà Intergeneracional a la Plaça de les Monges, a les 12 hores, i amb el concert Rumba de Muntanya, amb el duet “El Kiwi”, a les 19 hores a la sala de la Immaculada.

El diumenge 1 d’octubre, el Dia Mundial de la Gent Gran, començarà a les 10:30 hores amb un concert de la Coral Signum a la Llar de Sant Josep. A les 12 hores tindrà lloc la salutació de l’alcalde i la regidora de la Gent Gran als jardins del Seminari.

La Festa de la Gent Gran acabarà amb el dinar popular, que se celebrarà a les 14 hores a la Pista Polivalent de la zona esportiva municipal que té un cost per persona de 25 euros per persona. Tot seguit, a les 16:30 hores, hi haurà el ball popular a càrrec del Duo Làser.