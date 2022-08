Lliurament de banderes de la Seu als clubs esportius de la ciutat i homenatge als olímpics urgellencs

En el mar de la festa major 2022, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, encapçalat per l’alcalde Francesc Viaplana, el regidor d’Esports, Carlos Guàrdia, i el vicealcalde, Jordi Fàbrega, ha lliurat aquesta tarda de dissabte la bandera de la ciutat a 10 clubs i entitats esportives de la Seu d’Urgell.

D’aquesta manera, la bandera de la capital de l’Alt Urgell podrà lluir a les diferents competicions, tant nacionals, estatals, com internacionals, en les quals els diferents clubs esportius participen al llarg de l’any.

Els clubs i entitats esportives que han vingut a recollir la bandera de la Seu ha estat: el FC la Seu d’Urgell, el CEFUC, el Cadí Canoë Kayak, l’AE Sedis Bàsquet, el Club Hoquei Patinatge Artístic Cadí, l’EDFOR, el Karate Tradicional Pirineus, el CE Ciutat de la Seu, el Futbol Club Pirineus i el Club Escacs la Seu.

En el mateix acte, també s’ha fet un petit homenatge als esportistes olímpics urgellencs, on l’alcalde Francesc Viaplana ha manifestat que “és un orgull per la Seu que porteu el nom de la nostra ciutat arreu del món”. Com agraïment, se’ls ha lliurat un petit obsequi a Jaume Pueyo, esquiador del Club Esquí de Fons Urgellet-Cerdanya que va participar als JJOO d’Hivern Pequín 2022, i a les piragüistes Mònica Dòria i Núria Vilarrubla, ambdues pertanyents al Cadí Canoë Kayak, per la seva participació als JJOO de Tòquio 2020.