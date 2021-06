L’invent català que amb una prova d’orina detecta el càncer de pit

El futur de la detecció del càncer de mama podria ser una simple mostra d’orina. L’enginyera catalana Judit Giró ha inventat un prototip de detecció precoç del càncer de pit que es pot utilitzar a domicili, amb un funcionament semblant al dels tests d’embaràs. Aquest invent, anomenat The Blue Box podria entrar al mercat a partir del 2024 i tal com a avançat el 324.cat, aquesta idea ha estat guardonada amb el premi britànic James Dyson Award.

Judit Giró, que va estudiar enginyeria biomèdica a la Universitat de Barcelona i va fer el màster a la Universitat de Califòrnia a Irvine, ha explicat que la base principal en la qual va començar a treballar era en un invent que funcionés de manera semblant a l’olfacte dels gossos, és a dir, pogués detectar les reaccions químiques que diferencien les persones sanes de les persones malaltes, ja que la clau són els canvis: “Quan una persona té una alteració a la seva fisiologia, com per exemple un càncer de mama, les reaccions químiques que passen dins el seu cos també s’alteren. És per això que l’orina que prové de persones amb càncer de mama també presenta alteracions”, ha descrit l’enginyera en unes declaracions al 324.cat.

Tot i els grans avanços, el projecte encara està en una fase molt jove i tot just està començant a arrencar. D’aquesta manera, Giró també ha explicat que és complicat continuar tirant endavant una startup sense inversors, ja que són una part important del teixit. De moment, però, ja ha aconseguit 40.000 d’euros gràcies al premi James Dyson Award, que podrà utilitzar per a patentar el sistema, però també per seguir-lo desenvolupant.

En qualsevol cas, si les prediccions de l’enginyera són certes, el prototip podria sortir al mercat l’any 2024. Així doncs, quan les dones creguin tenir símptomes que podrien esdevenir en un càncer de pit, haurien d’anar a la farmàcia, comprar el seu dispositiu i utilitzar-lo des de la comoditat de casa seva. Això si, un cop es té el resultat, s’hauria de visitar al metge. Però amb només una mostra d’orina s’hauria aconseguit fer el primer diagnòstic.

Per www.viaempresa.cat