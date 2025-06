L’Institucional de la Xarranca acollirà l’exposició “Estiu”

Cartell anunciador de l’exposició “Estiu” de la Xarranca

L’associació la Xarranca inaugurarà l’exposició “Estiu”, una mostra col·lectiva d’art actual que es podrà visitar de l’1 al 31 de juliol a l’Institucional, seu de l’entitat, ubicada al Parc Central d’Andorra la Vella. L’estiu és llum, és pausa, és intensitat. És el record d’un moment que s’escapa mentre es viu. Aquesta exposició col·lectiva reuneix les mirades d’artistes que, a través de la pintura, la fotografia i l’escultura, exploren l’estació més vibrant de l’any des de sensibilitats diverses.

“Estiu” proposa un recorregut sensorial per les formes, els colors i les emocions que defineixen aquesta època: el joc entre el que es mostra i el que es fon, entre el desig de moure’s i la necessitat de parar. Una mostra viva, oberta i canviant, com l’estiu mateix.

Amb la participació de 25 artistes, la mostra ofereix una gran varietat de propostes visuals que connecten amb la creativitat i l’energia pròpies del moment estiuenc. Durant tot el mes de juliol, l’Institucional esdevé un punt de trobada per a les arts visuals contemporànies i per a la ciutadania.

Activat per la Xarranca com a espai expositiu en diàleg amb l’entorn urbà, l’Institucional es consolida com un escenari clau per a la creació artística al país.

La inauguració de l’1 de juliol, a les 19 hores, comptarà amb la presència dels artistes. L’entrada a l’exposició és lliure i oberta a tothom durant tot el mes.