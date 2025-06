Segueix en marxa el Concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas

Cartell de la 19a edició del concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas (Comú d’Encamp)

Ja s’ha donat el tret de sortida a una nova edició del Concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas de la Casa impulsat pel Comú encampadà amb l’objectiu de fomentar l’embelliment floral per part de la ciutadania. Hi pot participar tot el comerç situat a la parròquia d’Encamp (Encamp i el Pas) i tots els ciutadans i ciutadanes amb residència a la parròquia, sempre que els balcons i zones enjardinades es vegin des de la via pública.

Hi ha cinc categories en cadascuna de les viles, Encamp i El Pas de la Casa:

Hotels

Casa unifamiliar amb jardí

Façanes edificis

Balcons

Comerços

En la valoració es tindrà en compte la varietat i estat de les flors exposades i la composició, la cura dels testos i l’adequació a l’entorn.

El jurat, que estudiarà les propostes presentades a concurs durant els mesos de juliol i agost, estarà constituït per la directora d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, l’encarregat de parc i jardins, un membre de l’Associació de la Gent Gran d’Encamp i un tècnic de jardins.





