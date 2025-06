Bassella estrena un dels ‘hubs’ de recàrrega de cotxes elèctrics més potent de Catalunya

Pau Soler i Pol Olivella presenten el nou ‘hub’ de càrrega ultraràpida de cotxes a Bassella (Foto: Endesa)

Bassella disposa des d’aquest divendres d’un hub de recàrrega ultraràpida per a vehicles elèctrics. El nou servei l’ha instal·lat la companyia Endesa, concretament, al quilòmetre 134 de la carretera C-14, on hi ha el Museu de la Moto i el centre de serveis de Bassella Experiences. La nova estació compta amb una potència total de 972 kW.

Des d’Endesa han destacat que és el hub més potent de què disposen ara al Pirineu i al conjunt de la demarcació de Lleida, atès que supera lleugerament la capacitat del que hi ha al punt de servei Àrea Eurotrak de l’A-2 a Fonolleres (Segarra), que té 944 kW. De fet, és també el tercer més potent de Catalunya, només superat pel del Parc Vallès de Terrassa (Vallès Occidental) i pel de l’estació de servei Andamur a la Jonquera (Alt Empordà).

El hub incorpora tres estacions de tecnologia ultraràpida, amb 300 kW a cadascuna i amb doble connector (dues mànegues), de manera que s’hi poden carregar fins a sis vehicles alhora. Compta amb l’estàndard europeu de càrrega CCS2 o Combo.

Pol Olivella, responsable de mobilitat elèctrica d’Endesa a Catalunya, ha destacat que amb el nou hub es reforça “l’aposta per a dotar el territori de serveis energètics de qualitat”, especialment “en eixos de mobilitat tan importants com la C-14”. Olivella explicat que aquests carregadors ultraràpids són ideals per a conductors que disposen de poc temps per a carregar, ja que permeten recuperar el 80% de la bateria en només 15 minuts. Dit d’una altra manera, poden recuperar fins a 100 km d’autonomia en un temps d’entre 3 i 10 minuts, en funció cada vehicle.

De la seva banda, el director de BaSSella Experiences, Pau Soler, ha recordat que per aquestes instal·lacions hi passen al llarg de l’any les principals marques automobilístiques del sector, per a dur a terme tasques de desenvolupament i proves de prototips off-road. Per això, veien “molt necessària” aquesta infraestructura perquè s’està avançant en el “canvi cap a l’electrificació”, que també comença a arribar als vehicles totterreny.

La instal·lació d’aquests equips s’afegeix a les dues places de recàrrega ràpida i semiràpida que ja hi ha des de fa quatre anys a BaSSella Experiences, amb fins a 50 kW en un connector i 22 kW en l’altre.