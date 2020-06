Andorra lidera la candidatura per al Patrimoni Mundial de la UNESCO sobre la construcció del Coprincipat

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, han inaugurat aquest dijous la segona reunió del Comitè de pilotatge (COPIL) per la definició de la candidatura transnacional dels estats d’Andorra, Espanya i França per al Patrimoni Mundial de la UNESCO sobre els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra. Durant la seva intervenció, tant Riva com Ubach han coincidit en refermar el compromís del Govern per liderar aquesta candidatura.

A la reunió, que s’ha celebrat de manera telemàtica, han participat els delegats dels ministeris de cultura espanyol i francès, Laura de Miguel i Béatrice Boisson-Saint-Martin, respectivament, així com representants de les ambaixades d’ambdós països. La trobada també ha comptat amb la presència del representant personal a Andorra del Copríncep episcopal, Josep Maria Mauri, i del director de Gabinet de la representació del Copríncep francès, Pascal Escande.

En la segona trobada del COPIL s’ha oficialitzat el nomenament dels experts per al comitè científic i el de redacció, amb membres designats per cadascun dels tres països. De fet, en la reunió també s’ha acordat que, per a principis del mes d’octubre d’enguany, el comitè de redacció faci una proposta consensuada sobre el contingut del formulari que els tres països hauran de presentar a la UNESCO per tal d’inscriure a les llistes indicatives nacionals els monuments respectius inclosos en el projecte de la candidatura. Aquest és el pas previ a la preparació de la candidatura per a la llista de Patrimoni Mundial.

Finalment, tots els membres han consensuat celebrar la tercera reunió del Comitè de pilotatge a l’octubre del 2020.