Liciten el projecte del centre d’atenció a infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals al Pirineu

La Generalitat de Catalunya continua el procés per a construir a la Seu d’Urgell un centre Barnahus d’atenció integral a infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals al Pirineu, que s’ubicarà a l’Horta del Valira. L’Ajuntament urgellenc va cedir el passat mes de febrer els terrenys al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a fer-lo possible i està previst que l’edifici es construeixi a través dels fons Next Generation.

L’empresa pública Infraestructures.cat ja ha tret a licitació el concurs del servei de redacció del projecte bàsic i executiu, així com la posterior direcció de les obres. El pressupost és de 167.723 euros i la durada del contracte s’estipula en cinc mesos. El termini de presentació de les ofertes acabarà el pròxim 10 d’octubre.

Projecte Barnahus

A Catalunya, el projecte Barnahus es va estrenar a Tarragona i arran del seu èxit ara es vol estendre a totes les vegueries. La iniciativa implica cinc departaments del govern. El principal impulsor en va ser el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies -a través de la Direcció General de l’Atenció a la Infància i a l’Adolescència-, però en coordinació amb els de Salut, Educació, Justícia i Interior.

Els centres Barnahus tenen l’aspecte d’una llar perquè els infants i les seves famílies el reconeguin com un espai amigable. Hi treballa a temps complet un equip psicosocial i altres professionals que s’hi desplacen quan cal o que hi connecten per vídeo conferència per a evitar que sigui la víctima i els familiars els qui hagin de recórrer les diferents instàncies que intervenen en aquests processos: comissaria, jutjat, servei d’infància o centre mèdic.

Model nòrdic

Barnahus (casa dels nens, en islandès) és un model d’atenció als abusos contra la infància promogut per Save the Children i que és habitual als països nòrdics. Aquesta entitat va col·laborar en la posada en marxa del servei de Tarragona amb assessorament i formació. Per a poder ser un centre Barnahus i formar part del projecte europeu Promise, cal seguir una sèrie d’estàndards de qualitat, que han de permetre la valoració, atenció, tractament i seguiment de qualsevol infant i adolescent víctima d’abús sexual i de les seves famílies.

També s’hi assessora persones adultes que hagin patit abusos durant la infantesa. La intervenció inclou l’avaluació psicosocial, la investigació policial, l’exploració mèdica i forense de la víctima, l’entrevista, a més a més dels tràmits per a informar i assessorar la judicatura i la fiscalia. Els professionals del servei col·laboren activament en la prevenció i detecció de les situacions d’abús.