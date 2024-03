L’Hospital de la Cerdanya estrena un TAC d’última generació, l’únic transfronterer d’Europa

El nou TAC d’última generació de l’Hospital de la Cerdanya (Govern.cat)

L’Hospital de la Cerdanya ha fet un gran pas endavant en el camp de la diagnosi per la imatge amb la incorporació d’un nou TAC d’última generació, un avenç tecnològic que marca un abans i un després en les capacitats diagnòstiques del centre. El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha presidit aquesta tarda de divendres l’acte d’inauguració del nou equipament.

Balcells estava acompanyat del vicepresident del Consell d’Administració de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial-Hospital de la Cerdanya i director general de l’ARS Occitanie, Didier Jaffre; del gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes; i Xavier Conill i Grégory Guibert, de la Direcció General de l’Hospital de la Cerdanya. L’acte ha servit també per a donar el tret de sortida al desè aniversari del centre transfronterer.

El nou TAC, que substitueix l’anterior, ja obsolet, ofereix imatges d’alta resolució amb un nivell de detall sense precedents, cosa que facilita als professionals mèdics una visió més clara de les estructures anatòmiques. Això, juntament amb un temps d’adquisició d’imatges significativament més reduït, fa que els exàmens siguin més ràpids i menys incòmodes per als pacients, optimitzant així l’eficiència del servei d’imatgeria.

Durant la inauguració, el conseller Balcells ha destacat que “es tracta d’un equipament excel·lent que millora qualitativament la feina que s’està fent a l’Hospital de la Cerdanya”. Ho ha exemplificat explicant que “dona una garantia de qualitat als ciutadans i ciutadanes d’ambdós costats de la frontera pel que fa a determinar el diagnòstic precoç, a discriminar els casos més greus, sobretot en el Codi Ictus, i a disposar de proves més precises a nivell cardíac, cardiovascular o politraumàtic”.

Per la seva part, Jaffre ha posat en valor que “és l’únic TAC transfronterer d’Europa” i que permetrà “actuar per a prevenir i tractar malalties correctament amb proximitat i qualitat”.

L’aparell, que va entrar en funcionament al desembre, millora tant l’experiència del pacient com la precisió diagnòstica. A més, la seva avançada tecnologia redueix el soroll en les imatges, assegurant una claredat òptima i contribuint al confort dels pacients. En termes de seguretat, l’escàner estableix nous estàndards en la protecció contra la radiació, amb protocols optimitzats que minimitzen la dosi mentre mantenen la qualitat de les imatges, respectant els principis de radioprotecció. Això, més un temps d’exposició més reduït als raig X, suposa una millora en la seguretat del pacient.

Aquesta millora és clau per a la detecció i el tractament precisos de diverses afeccions, especialment en el camp de la cardiologia, on la resolució d’imatge i la rapidesa són essencials. A més, la rapidesa en la presa d’imatges permetrà incrementar al voltant d’un 6% el nombre de tomografies axials computeritzades realitzades al centre, que l’any 2023 va ser de 6.300. L’aparell anterior va funcionar durant 9 anys, en què es van fer uns 40.000 exàmens.

El cost de l’equipament i la seva instal·lació ha estat de 635.000 euros, 420.000 dels quals provenen del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT), promogut pel Servei Català de la Salut, que té com a objectiu evitar l’obsolescència dels equipaments d’alta tecnologia dels centres del SISCAT i homogeneïtzar els recursos del sistema, millorant l’equitat per centres i, en conseqüència, l’equitat territorial. La resta ha estat finançat per la República francesa i amb fons propis de l’hospital.

Precisament el conseller ha destacat aquesta “coparticipació catalano-francesa binacional com la consolidació d’una aposta transfronterera que avui és una referència a nivell europeu, sobretot gràcies a la tasca dels seus professionals”.

L’arribada del nou TAC a l’Hospital de la Cerdanya obre noves possibilitats en l’atenció sanitària al territori, consolidant el centre com un referent en la innovació tecnològica i la qualitat assistencial a la regió.