El 2023 es van sancionar una trentena d’habitatges turístics

Un pis moblat (wirestock / Freepik)

L’any passat es van obrir 35 expedients sancionadors, la majoria a habitatges d’ús turístic. 14 van ser infraccions molts greus, amb sancions de 3.000 euros i alguns han estat donats de baixa al registre. Des del Govern s’assenyala que es continua fent una tasca d’inspecció per a evitar l’intrusisme.

Una altra causa, que de fet ha comportat eliminar 4 habitatges del registre, és no permetre l’accés a la unitat d’inspecció d’allotjaments turístics. El director de turisme i comerç, Sergi Nadal, explica que en les inspeccions es “verifica que els habitatges mantinguin les condicions que van permetre que entressin en el registre.”

D’altra banda també hi ha 17 faltes greus. Destaquen les que són per no anunciar el nom de registre de l’habitatge. I les faltes lleus per no comunicar al ministeri alguns canvis com per exemple la titularitat de l’habitatge. Al país hi ha més de 2.000 habitatges d’ús turístic, però tot i això des del ministeri consideren que els 35 expedients són suficients per a continuar fent una tasca d’inspecció més detallada. “Cada dos anys es revisen tots els allotjaments turístics del país”. I d’aquesta manera, evitar l’intrusisme per a sancionar tothom que estigui fora de la legalitat.