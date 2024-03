Futbol: L’amistós Espanya – França, el 5 de juny

Entrenament de la selecció andorrana de futbol (AndorraDifusió)

La Federació Espanyola de Futbol (FEF) ha confirmat la data i el lloc de l’anunciat amistós entre les seleccions d’Espanya i Andorra. Serà el pròxim 5 de juny, a Badajoz, al Nuevo Vivero. El duel entre Andorra i Espanya forma part de la preparació de l’equip espanyol per a l’Eurocopa, que començarà deu dies més tard. L’estadi Nuevo Vivero de la capital extremenya acull, per quart cop a la seva història, un partit de la selecció absoluta espanyola i, per primer cop, un partit d’Andorra.

Es tracta d’un test de la màxima exigència per al combinat de Koldo Álvarez de Eulate, que s’enfrontarà a una de les favorites del torneig, que ha guanyat en tres ocasions. I és que l’Eurocopa d’Alemanya arrenca la setmana següent per a La Roja, que s’enfronta en el partit inaugural a Croàcia.

L’únic precedent entre totes dues seleccions data del 5 de juny de 2004, tot just vint anys abans. Aquell partit, disputat a Getafe, va acabar amb victòria d’Espanya per quatre gols a zero. La RFEF ha escollit aquest escenari per a commemorar els cent anys d’existència de la Federació Extremenya de Futbol.