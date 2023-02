Coberta del llibre juvenil “L’hereu de la mort”

Títol: L’hereu de la mort

Escriptor/a: Albert Font

Editorial: Obscura

Pàgines: 304

Edat: A partir de 15 anys

Coneixem molt bé (diríem que hem interioritzat) l’esquema de novel·les com L’hereu de la mort, però això, lluny de ser una càrrega, permet a l’autor deixar enrere el «què» i centrar-se en el «com». Un jove orfe ignora el seu poder i algú d’edat venerable l’ensinistra: és el motle arquetípic que encaixa per exemple amb Harry Potter o amb Luke Skywalker. I també amb en Jarràh, l’hereu de la mort.

En Jarràh, fill d’una carnissera i d’un poeta, un sortós (un de tants neologismes encunyats per l’autor), capaç «d’entendre tots els fins i els finals», i de «tallar la corda», en al·lusió a la Parca, que segons la mitologia decidia la mort d’algú tot tallant el fil que el connectava a la vida. A en Jarràh l’espera un periple ple de meravelles en el sentit medieval (mirabilia), acompanyat per l’antiga deessa de la Vida i encalçat per poderosos que volen treure partit del terrible poder del noi.

A l’esforç ingent de bastir una realitat històrica i geogràfica paral·lela i fantàstica (noteu l’ambigüitat dels termes), cal afegir un estil precís i amè, prou treballat perquè flueixi i que combina tocs humorístics i poètics. Una lectura exigent, però que com a contrapartida fa somiar impossibles amb total naturalitat. L’edició ofereix un mapa al principi i un llistat de personatges al final.





Joan Bustos / Clijcat / Faristol