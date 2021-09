L’helicòpter de rescat ha fet uns 260 serveis al Pirineu des de l’1 de juliol

L’1 de juliol els Bombers de la Generalitat van incorporar al Pirineu un nou helicòpter de rescat amb base permanent i personal mèdic del SEM els 365 dies de l’any. La nova base es va ubicar a l’aeroport de la Seu d’Urgell, i va continuar operant a l’heliport de Tírvia (Pallars Sobirà) els dies de més risc. Després de tres mesos de funcionament d’aquest sistema la valoració ha estat positiva per totes les parts (Bombers i SEM), amb més de 260 serveis realitzats al Pirineu i una setantena amb aquest helicòpter. Per Bombers i SEM ha suposat un salt qualitatiu en la resposta operativa en els rescats i les recerques al Pirineu.

Del canvi de model en el servei en destaquen dues millores: dotar la zona pirinenca d’una base permanent i incorporar un metge a totes les operacions de rescat. Ricard Pérez, delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, ha explicat que els Bombers comptin amb aquest servei, operant principalment des de 2 punts (la Seu d’Urgell i Tírvia), “és bo per al territori”. Abans, aquest helicòpter era d’ús compartit entre Tírvia, on hi estava 220 dies l’any, i Sabadell, on tenia la base. Ara aquesta proporció es repeteix entre el Pallars i l’Alt Urgell.

L’aparell està adaptat per a transportar una llitera i té una capacitat per a 5 persones: el pilot més l’operador de grua, dos efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat i el professional sanitari del SEM. Així, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) treballen conjuntament amb l’objectiu d’oferir una millor resposta operativa, de coordinació i assistència sanitària en els rescats de muntanya.

Ramon Ropero, cap territorial del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) de l’Alt Pirineu, ha destacat que gràcies a la incorporació de personal mèdic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’helicòpter des del primer minut de servei hi ha assistència sanitària en qualsevol rescat.

Miquel López, cap dels GRAE de Bombers de la Generalitat, també ha insistit en la importància de la presència d’aquest servei d’helicòpter tot l’any al Pirineu amb la incorporació de l’aeroport de la Seu al sistema i la feina d’un metge dins l’equip de rescat. Per López suposa “un salt qualitatiu en la resposta operativa en els rescats i les recerques al Pirineu”, que es fan majoritàriament al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, fet que fa que l’helicòpter treballi més dies des del Pallars.