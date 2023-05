L’handbol del país comptarà amb nous entrenadors

Els participants en la formació d’entrenador d’handbol (FAH)

La Federació Andorrana d’Handbol (FAH) ha donat suport en la formació dels joves que estan desenvolupant la formació de Nivell 1 d’Handbol de la Real Federació Espanyola d’Handbol organitzada per la Federació de Castella i Lleó a Andorra.

El formador vingut de Castella i Lleó per a realitzar la part presencial del curs, Daniel Gordo, amb la seva experiència i reconeixement en l’àmbit de l’handbol, va exercir un paper fonamental en el curs. “El seu compromís i dedicació a l’esport es van reflectir en cadascuna de les seves intervencions i sessions de formació”, segons apunten des de la federació. Els participants van poder beneficiar-se “del seu profund coneixement i del seu enfocament pedagògic”, la qual cosa va contribuir a enriquir la seva experiència d’aprenentatge.

Els futurs entrenadors han fet la part pràctica al Centre Esportiu del Serradells del 27 al 30 de maig aprofitant les vacances escolars. El director tècnic de la Federació Andorrana d’Handbol, Edgar Serra, està molt satisfet d’aquesta formació que permetrà que els joves estiguin formats per a poder afrontar la temporada vinent amb coneixements per a iniciar-se com a entrenadors qualificats.

La Federació Andorrana d’handbol vol continuar amb les formacions per tal de tenir recursos humans qualificats en la pràctica de l’handbol andorrà. La FAH agraeix a la Federació de Castellà i Lleó la seva implicació.