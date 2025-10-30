L’FC Andorra passa ronda a la Copa del Rei golejant al Valle d’Egües (1-5)

Amb la victòria al sarró, l’FC Andorra ja espera rival a la Copa del Rei després de golejar a terres navarreses al CD Valle d’Egües per 1-5, en un partit on el més important era passar i, sobretot, acabar sense lesionats per l’important partit de lliga d’aquest cap de setmana, a Encamp, contra el Cádiz. El partit ha començat amb un CD Valle d’Egües molt revolucionat amb entrades a destemps. En aquest sentit, el jugador tricolor, Lautaro de León, ha hagut de jugar la resta del partit amb un aparatós embenat al cap, després d’una forta entrada d’un jugador local.
Al minut 25 del primer temps, Diego Alende i Antal l’han tingut per a obrir la llauna per als del Principat a la sortida d’un córner. Tres minuts després, Martín Merquelanz, ha fet el seu primer gol amb la samarreta de l’FC Andorra després d’un cara a cara amb el porter. En el 31, el jugador basc també ha estat a punt de fer el seu segon gol de la nit. Tres minuts després qui s’apropava per primera vegada eren els navarresos, però el porter d’avui, Owono, feia una molt bona aturada. A les acaballes de la primera part, en el 44, Petxarroman feia el segon gol dels andorrans per a marxar al descans amb el 0-2 per a l’equip d’Ibai Gómez.
En el primer minut de la segona meitat, Álvaro Martín ho ha intentat sense sort amb un molt bon xut. Manu Nieto, en el 61, deixava l’eliminatòria del tot sentenciada fent el tercer gol per als andorrans. Álex Calvo buscava la golejada dos minuts després, però el seu xut no ha trobat porteria. Qui sí l’ha trobat ha estat Uzkudun, al minut 67, per a fer el 0-4.
Amb un partit totalment embogit, l’àrbitre ha xiulat un penal a favor del CD Valle d’Egües en el 69. Hasier l’ha transformat per a fer el gol de l’honor. Uzkudun en el 78 i Álvaro Martín en el 82 ho seguien intentant per als andorrans, que no en tenien prou amb l’1 a 4. I així ha estat, Josep Cerdà ha rubricat la maneta en el minut 83, per a acabar el partit passant de ronda a la Copa del Rei i agradant-se davant del CD Valle d’Egües de 3a RFEF.
El sorteig de la següent ronda de Copa del Rei serà el dimarts, 11 de novembre. El proper partit dels andorrans serà de lliga, a la segona divisió, el diumenge vinent, a les 14 hores, a Encamp, contra el Cádiz.