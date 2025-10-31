Fa un any de la DANA al País Valencià

Acabava l’octubre de 2024 i el País Valencià vivia la tragèdia més surrealista que recorden en aquella contrada.
Poca anàlisi meteorològica faré. La DANA o gota freda de 2024, està entre les 5 més fortes de la història recent. Les més fortes, amb registres pluviomètrics semblants, es van produir el 1957, 1982, 1987, 1996 i la del 2024. Valors màxims recollits entre 600 i 871 mm o l/m² (equival al mateix). La de 1957 amb la màxima a Xàbia i aquests 871 mm citats. La de fa un any amb un valor de més de 700 mm a Torís. Perquè la de 1957 va matar, segons autoritats franquistes, unes 80 persones, o la “pantanada de Tous” el 1982, segons fonts oficials 4 persones i segons altres fonts 40 i la de fa un any 229?!!
Com s’explica la tragèdia? Senzillament per una nefasta i surrealista gestió de l’emergència per part de Protecció Civil de la Generalitat Valenciana. Única administració que té competències i que, evidentment pot demanar ajuda al Govern Central i d’altres autonomies. En el cas de Catalunya, l’oferiment per part de diferents cossos de seguretat hi va ser. La contesta reiterada va ser de rebutjar l’ajuda. D’altres autonomies van rebre la mateixa resposta de rebuig de l’ajuda. Des de ben d’hora al matí l’alerta era vermella per part d’Aemet. A mig matí, a les zones interiors, des de la Manxa cap a Utiel l’aigua queia de forma torrencial. Fins a l’activació de l’alerta als mòbils passades les 8 del vespre, el 112 va rebre 15.000 trucades! A la tarda, el Barranc del Poio (amb centenars d’inundacions en la història valenciana) a les 16 h portava 0 m3/s. A les A les 18.50, abans de quedar destruïda l’estació d’aforament, va arribar als 2350 m3/s. Unes dades que tothom (experts oficials, experts acadèmics, freaks i gent diversa) seguíem a través d’internet.
Com pot ser que des del migdia i fins ben passades les 8 del vespre no hi hagués actuacions d’advertiment severes, clares i també sobre el terreny? Com pot ser que no actués la sala de control de la gestió de l’emergència, anomenada CECOPI, advertint a la població? Qui manava? La Consellera d’Interior? Com pot ser que durant 5 hores o una mica més, el màxim responsable del govern valencià, Carlos Mazón, estigués il·localitzable o que no “se’l podia molestar”? Morien desenes de persones durant el migdia, però, sobretot durant la crescuda del Poio i afluents cap a les 18/19 hores, el 112 en tenia constància i Carlos Mazón continuava sense aparèixer?
La tragèdia més gran a la Península Ibèrica, des del punt meteorològic, en nombre de víctimes mortals, des dels aiguats de setembre de 1962 al Vallès amb 229 víctimes no pot quedar impune. Desitjo de tot cor que la instrucció de la Jutgessa de Catarroja arribi a bon port i que hi hagi tots els responsables asseguts al banc dels acusats. Tenint en compte la inacció manifesta de Protecció Civil valenciana i desaparició del màxim responsable de la Generalitat Valenciana durant moltes hores, les 229 víctimes, les seves famílies i amics, mereixen que el pes de la llei caigui amb les màximes penes possibles, contra els gestors d’aquell fatídic dia.