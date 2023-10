L’FC Andorra es juga les “garrofes” davant l’Alcorcón

L’Estadi Nacional acollint un partit (FC Andorra)

Potser és molt agosarat dir que el partit d’aquest diumenge que enfrontarà l’FC Andorra contra l’Alcorcón és a vida o mort. Però, no és tan atrevit, en canvi, dir que el matx és de vital importància. El fet que els tricolors estan encadenant mals resultats i que l’antepenúltim de la classificació és el proper rival, fan d’aquest duel un compromís que s’hauria de saldar a favor dels d’Eder Sarabia.

Per tant, l’FC Andorra no pot fallar, a l’Estadi Nacional, contra un contrincant que també lluita per a evitar el descens. La situació és complexa per a ambdós conjunts. L’Alcorcón és tercer per la cua, mentre, els andorrans són cinquens per sota. Els tricolors només tenen un punt més que els visitants (10 els del Principat i 9 els madrilenys).

El balanç dels dos equips a la segona divisió no és per a emmarcar. L’FC Andorra acumula 3 victòries, 1 empat i 6 derrotes. L’Alcorcón té uns registres de 2 partits guanyats, 3 empatats i 5 perduts. A vida o mort, o no, els del Principat han de sumar els 3 punts. Sí o sí.

La cita, diumenge, a les 16:15 hores, a l’Estadi Nacional.