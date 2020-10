L’expropiació de terrenys per ampliar la CG2 a Canillo tira endavant amb els vots en contra de Terceravia

L’expropiació d’uns terrenys que permetran l’ampliació d’un tram de la CG2 entre la Traba i les Bordes de l’Aldosa a Canillo ha estat un dels altres punts de l’ordre del dia de la sessió del Consell General. “El tram té les dimensions d’una carretera dels anys 70, no s’adequa als requisits de seguretat actuals”, ha manifestat el conseller Liberal Marc Magallón. Aquest és un punt negre del trànsit, ja que en els darrers anys hi ha hagut 8 accidents.

Una declaració d’utilitat pública dels terrenys que ha tinguts els vots en contra dels consellers de Terceravia. El seu conseller, Oliver Ali, ha incidit en el fet que “des del passat 27 de febrer i en un context de crisi causada per la Covid-19 el Govern no ha canviat els seus objectius i des de Terceravia no considerem, ara, aquest projecte essencial, ja que augmentarà l’endeutament de l’Estat. Per aquest motiu cal continuar amb les inversions, però donar-nos també de finançament, perquè l’Estat sigui el pal de paller i doni suport el teixit productiu del nostre país.”.

Ali ha estat criticando i ha assenyalat que “les prioritats de Govern siguin potenciar les parròquies on governa DA, sol o en coalició. Avui s’inicia el procés de comprometre 2,3 milions d’euros. Amb Covid o sense Covid, les cadires són les cadires i, aquí, de resiliencia, res de res”.