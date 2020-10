Llum verda per facilitar la contractació de professors interins per cobrir les baixes a Educació

El Projecte de llei per modificar la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà també va ser aprovat per unanimitat en la sessió de Consell General celebrada aquesta tarda. L’objectiu és flexibilitzar les condicions per contractar personal docent i evitar així llargs períodes d’absència d’aquests amb els seus alumnes. D’aquesta manera es garanteix a aquests estudiants “un millor acompanyament presencial a les aules i que puguin seguir desenvolupant les seves competències”, ha defensat la consellera Demòcrata Sandra Codina. La Covid-19 ha incrementat la necessitat d’apostar per aquesta modificació.

Sobre aquest punt, la consellera general grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Carine Montaner, ha recordat que “tenim des de fa temps, fins i tot abans de la pandèmia, un problema important per substituir professors de segona ensenyança i batxillerat. Els alumnes ha de tenir unes bases sòlides d’aprenentatge i, és per això, que no podem deixar els alumnes sense professorat, durant setmanes i mesos”. “La tasca de qualsevol polític és detectar els problemes i trobar les solucions i aquest text és el seu réflex”, ha conclòs Montaner.

Per la seva part, el grup Socialdemócrata ha estat el message critic, tot i el vot favorable. La seva consellera general, Susanna Vela, ha volgut posar de relleu dos problemes relatius a la contractació de personal eventual: el primer relacionat amb la Covid-19 que és el que volíem limitar amb la nostra esmena; i el segon, el derivat de l’adaptació del sistema de contractació a la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà. La solució al segon problema, ha assenyalat Vela, “no és la modificació que avui aprovem”. Des del PS proposen, en primer lloc, sectoritzar la borsa de treball, assegurant que hi hagi sempre professionals que es puguin destacar temporalment als centres educatius cobrint les possibles baixes laborals, comptant així amb un equip estable que faci les substitucions. En segon lloc, establir acords de cooperació amb els nostres estats veïns per facilitar que els seus nacionals puguin donar servei al nostre sistema educatiu. I, finalment, planificar els recursos humans per evitar problemes de precarietat laboral.