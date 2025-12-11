L’Executiu i els comuns acorden definir el traçat definitiu del projecte del tramvia lleuger a principis de 2026

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha presidit aquest dijous la reunió ordinària de la Taula Nacional de Mobilitat que agrupa, a més dels representants del Govern en matèria de mobilitat, el director de la Policia i el cònsol major o menor de cada parròquia. En la reunió d’aquest dijous, l’òrgan ha tractat l’avançament dels treballs tècnics que s’estan duent a terme per a definir el futur traçat del projecte de transport segregat a través de tramvia lleuger que permetrà unir les parròquies de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes Engordany. La definició final dels traçats permetrà plasmar sobre plànol la reserva d’espais en el Pla sectorial d’infraestructures del transport públic segregat.
Així, en la trobada d’aquest dijous, s’ha consensuat que els comuns implicats lliuraran a finals de febrer de l’any que ve el retorn a la proposta inicial de traçats plantejada pel Govern. “Volem consensuar amb els comuns el traçat final amb l’objectiu que durant aquesta legislatura puguem impulsar el pla sectorial, que és el compromís polític que teníem”, ha destacat Forné durant les declaracions posteriors amb la premsa. “Mai havíem arribat tan lluny en plasmar sobre plànols un possible trajecte del tramvia i ara ens cal ser valents per a acabar de definir-ho de forma consensuada i conjunta”, ha afegit Forné.
A més, la Taula de Mobilitat d’aquest dijous ha permès consensuar que aquest futur Pla sectorial també inclogui el traçat dels carrils bici segregats que uneixin les tres parròquies, incloent-hi alhora diversos aparcaments que permetran la intermodalitat amb el transport segregat.
Entren en escena les turbo rotondes
Finalment, la reunió ha servit per a aprovar l’impuls d’una prova pilot que establirà dues ‘turbo rotondes’ on el carril dret serà per continuar en la mateixa direcció i no es permetrà el gir a l’esquerra. “Això permet un trànsit més fluid, més segur i evitar possibles accidents”, ha explicat David Forné. La prova pilot s’implementarà a les rotondes del KM0 i de Prada Casadet, punts que centralitzen topades i accidents de forma habitual.