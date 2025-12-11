El Govern incrementa els ajuts a la producció de productes de locals i ecològics

El Consell de Ministres ha aprovat el pagament dels ajuts corresponents a l’any 2025 per a seguir fomentant la producció de productes de proximitat i productes produïts sota criteris ecològics. En concret, s’ha aprovat un ajut global de 23.572,29 euros per al foment de la producció de productes agraris i alimentaris autòctons d’Andorra sota règims de qualitat.
L’ajut d’enguany duplica el que es va atorgar l’any passat pel mateix concepte (10.000 euros) i ho fa gràcies als canvis normatius introduïts pel Ministeri el febrer d’enguany amb la incorporació de nous ajuts per a la producció de trumfes i mel, així com l’ajut al cultiu de la vinya per a poder continuar estimulant la producció de vins de qualitat del país. Així, enguany, reben per primera vegada ajut la societat Autèntic Cal Fontana per la mel i productes alimentaris derivats de l’apicultura (8.190 euros) i Montmalús per la superfície destinada al conreu de trumfes (1.833 euros).
A més, reben un major ajut, vinculat a la dificultat del conreu de la vinya en funció del pendent del terreny, els següents cellers: Celler Borda Sabaté (5.924,84 euros), Celler Casa Auvinyà (2.518,45 euros) i Celler Casus Belli (5.106 euros). Així mateix, cal recordar que aquests cellers també reben un ajut complementari vinculat al procés de vinificació del raïm per cada anyada de producció i que enguany és de fins a 5.130 euros en el cas de que es produeixin dues o més varietats de vi.
Amb la concessió d’aquests ajuts es fomenta que hi hagi un reconeixement a efectes de poder garantir al consumidor que aquests productes compleixen amb els requisits establerts, afavorint alhora la seva visibilitat i diferenciació en el mercat nacional i internacional, com a un producte agrari d’origen andorrà d’alt valor afegit.
Així mateix, el Govern també ha aprovat la concessió dels ajuts a la producció ecològica per un import total de 14.498,35 euros. Els ajuts estan destinats a acompanyar aquelles explotacions agràries que aposten per la producció ecològica, amb tots aquells requisits addicionals que comporta aquest règim de producció agrària. En aquest cas, els ajuts s’han adjudicat a dues explotacions agràries, una de les quals produeix ous ecològics i, l’altra, a un dels cellers que, a més de produir sota el règim de qualitat controlada d’Andorra, també aplica mètodes de producció de vins ecològics.
Aquestes subvencions estan adreçades a aquelles explotacions que desenvolupen activitats agràries que tenen com a finalitat la diversificació del sector primari a través de la producció de productes alimentaris de proximitat, ajudant així a compensar l’increment dels costos que comporta l’exigència de la seva producció d’acord amb els requisits i procediments reglamentàriament establerts. A més d’aquest ajut directe, cal comptabilitzar també 7.000 euros que, enguany, el Govern ha destinat a subvencionar de forma indirecta la producció ecològica, assumint els costos dels processos de control i auditoria per part d’un organisme de control independent als quals s’han de sotmetre els productors locals per a poder obtenir la certificació que els permet identificar i comercialitzar els seus productes com a productes alimentaris ecològics.