La Seu: Exposen el nou marc normatiu als alumnes del Màster en Gestió d’Àrees de Muntanya

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha fet partícips, aquest dijous, als alumnes del Màster en Gestió d’Àrees de Muntanya de l’elaboració del nou marc normatiu que impulsa per a revitalitzar aquestes àrees: l’Estratègia del Pirineu i la futura Llei d’alta muntanya. La presentació als alumnes ha anat a càrrec del director general de Polítiques de Muntanya, Carlos Guàrdia, i de la directora de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Amàlia Sanz, i s’emmarca en la celebració del Dia Internacional de les Muntanyes, que ha tingut lloc a la Seu d’Urgell.
Les Nacions Unides van declarar el 2002 com a Any Internacional de les Muntanyes i, des de llavors, es commemora l’11 de desembre de cada any com a Dia Internacional de les Muntanyes. L’objectiu és sensibilitzar sobre la importància que la muntanya té per a la vida de les persones que hi viuen o en gaudeixen i, alhora, assenyalar les oportunitats i les limitacions d’un desenvolupament sostenible en aquests territoris.
Des de l’inici, el Dia Internacional de les Muntanyes ha estat dedicat a una temàtica concreta. Enguany, el lema de la jornada és Les glaceres són importants per a l’aigua, els aliments i els mitjans de subsistència a les muntanyes i riu avall. Amb l’elecció d’aquesta temàtica es vol destacar el paper fonamental que tenen les regions muntanyoses com a reserves d’aigua.
A tot el món, les muntanyes estan afectades pel canvi climàtic i per la vulnerabilitat econòmica. El Dia Internacional de les Muntanyes ofereix l’oportunitat de conscienciar la resta de la societat d’aquesta problemàtica i al mateix temps de valorar el potencial de la muntanya per a un desenvolupament sostenible comú.
El Departament se suma com cada any a la celebració del Dia Internacional rebent els alumnes que cursen el Màster interuniversitari en Gestió d’Àrees de Muntanya, que coordina la Universitat de Lleida i que ofereixen també la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili, cofinançat des de l’inici per l’IDAPA. A tots ells se’ls ha fet partícips dels nous instruments legislatius i normatius que impulsa el Govern català centrats en els territoris muntanyencs, com són la Llei d’alta muntanya, la tramitació de la qual hauria de culminar l’any vinent, i el desplegament de l’Estratègia del Pirineu.
La commemoració es produeix també quan, ara fa just un any, es va presentar a Brussel·les l’anomenada Declaració de Puigcerdà, que recollia les conclusions del Congrés Europeu de la Muntanya que es va celebrar a la Cerdanya.