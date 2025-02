‘L’evolució del Carnaval d’Encamp’, el treball premiat de Laia Bautista Servat, es presentarà dijous vinent

La presentació del treball sobre el Carnaval d’Encamp serà dijous vinent (Comú d’Encamp)

La Biblioteca comunal d’Encamp acollirà el proper dijous, 20 de febrer, a les 19:30 hores, la presentació del treball d’investigació “L’evolució del Carnaval d’Encamp. El reflex de la societat encampadana i del Principat després de Sícoris. Anàlisi històric, social i cultural“. L’acte comptarà amb l’autora encampadana, Laia Bautista Servat, i el conseller de Cultura del Comú d’Encamp, Joan Sans.

Bautista farà una presentació visual sobre l’evolució del Carnaval d’Encamp a partir d’imatges antigues de la festa, d’il·lustracions, programes i actes de la celebració des dels anys 70 fins a l’actualitat. Amb algunes imatges inèdites i de fons familiar.

L’autora també explicarà des què es va recuperar el Carnaval d’Encamp per Rossend Marsol i Clúa, més conegut com l’Advocat dels Pobres o Sícoris, fins a l’actualitat. Tanmateix, en paraules de Bautista, es “revelaran descobriments plasmats en el treball de recerca, com la recuperació fragmentada del diàleg original dels Contrabandistes, l’arribada de Sícoris al Principat i com es va desenvolupar el primer Carnaval d’Encamp impulsat per Sícoris”.

El treball també recull l’esforç del poble per a innovar i, alhora, mantenir certes tradicions, “com la matança del porc, que amb el pas del temps ha generat força controvèrsia, però que és un acte festiu basat en la memòria col·lectiva; la farsa de l’Operació, la documentació del Cullerot, l’evolució del Sarau a les discomòbils i la creació de l’himne d’Encamp, entre altres”.





Accèssit del premi Principat d’Andorra d’investigació històrica

Laia Bautista Servat va fer aquest treball de recerca, de més de 800 pàgines, pel seu treball de final de màster d’Estudis i Valorització dels Patrimonis Occità i Català, EVOCA, cursat a la Universitat de Tolosa Jean-Jaurès. A més, el treball va obtenir l’accèssit del premi Principat d’Andorra d’investigació històrica, atorgat pel Cercle de les Arts i de les Lletres i dotat pel Consell General en el marc de la Nit Literària del passat novembre de 2024.