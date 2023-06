Un bebè agafant el dit a la mare (arxiu)

Aquest dimarts s’ha presentat el quadern estudi “EL COST DE LA CRIANÇA A ANDORRA” del Grup de Sociologia d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I). L’autora és Marta Alberch Terrés, fundadora i directora d’Andtropia i ha comptat amb la col·laboració del Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF.

Tal com declara Joan Micó, coordinador de Sociologia d’AR+I, “els resultats que hem obtingut en aquest primer estudi permeten quantificar el cost mínim de criar un fill, per tant, no vol dir que això sigui el que hagin de gastar totes les famílies. És només una base que ens hauria d’ajudar a entendre perquè Andorra té una de les taxes de natalitat més baixes d’Europa i si l’aspecte econòmic pot ser un dels factors que pugui justificar aquesta situació. Alhora estimem quin és l’esforç que han d’assumir les famílies segons quin sigui el seu estatus econòmic. No serà el mateix l’esforç que farà una família que tingui els ingressos mitjans que els medians o que es trobi per sobre d’aquests”.

Com explica l’autora, l’estudi consta d’una part quantitativa i d’una altra que extreu conclusions i proposa accions. Per la primera, s’han inspirat en l’estudi periòdic que publica Save The Children Espanya i s’han mantingut els dotze grups de despeses tot i que s’han adaptat a nivell d’Andorra. S’hi recull informació quantificada sobre aquests dotze grups que són alimentació, higiene, roba i calçat, educació, oci i joguines, sanitat, mobles i estris, habitatge, despeses corrents de l’habitatge, transport, conciliació i despeses extraordinàries per franges d’edat que van dels 0 als 17 anys. La mitjana que se n’extreu es compara amb els ingressos mitjans i medians, per quintils i amb els salaris mitjos, medians i mínims per a saber quin pes té el cost de la criança per a una família.

A la segona part s’ha treballat conjuntament amb AR+I i Unicef Andorra una sèrie de recomanacions i mesures per a capgirar i alleugerir el cost que la criança pot suposar per a les famílies.

Tal com comenta, Albert Mora, director d’Unicef Andorra, el comitè “dona suport a tota iniciativa que doni informació objectiva sobre la situació de la infància a Andorra. Des de 2012 hem publicat anualment l’Observatori de la Infància, una bateria d’indicadors que donen una informació objectiva sobre la situació de la infància, i que cada any mirem d’actualitzar amb les dades més recents. Al 2022, vam publicar un estudi sobre l’ús de la tecnologia per part de l’adolescència d’Andorra, basat en una enquesta feta a gairebé 2.000 joves de tots els sistemes educatius. Ens complau poder donar suport a un altre estudi que ens ajudi a completar la comprensió sobre la infància a Andorra, que toca un tema tant central per a nosaltres com és el cost de la criança per a les famílies. Seguim tanmateix advocant, fent peticions constants a tots els estaments oficials per a aconseguir aquesta regularitat en les publicacions per a que es disposin encara més dades sobre tots els aspectes que puguin afectar a la infància i adolescència d’Andorra, i ens agradaria, per aquest 2023 fer un èmfasi especial en els temes de salut mental.”

De manera molt resumida, la principal conclusió que es pot extreure de l’estudi és el cost mensual mitjà per a la criança d’un infant a Andorra aquest 2023 és de 747 euros al mes. Les franges de 0 a 3 anys i al de 13 a 17 anys estan per sobre d’aquesta mitjana amb 774 euros i 804 euros, respectivament. En canvi, les franges de 4 a 6 anys amb 649 euros de mitjana i de 7 a 12 anys amb 736 euros es trobarien per sota.

Les partides amb més pes són la de l’alimentació, la de conciliació i la d’habitatge que ja representen el 59% del total. Tot i això, depenent de la franja d’edat el pes varia lleugerament, sent la partida destinada a la conciliació dels 0 als 3 anys la que representa un cost més elevat.

Per col·lectius, per a les famílies que es troben en el quintil inferior (amb uns ingressos màxims de 16.433 euros segons dades del 2020), el cost de la criança representaria un 31%. En canvi, per a les del quintil superior (amb uns ingressos mínims de 34.066 euros el 2020) suposa com a molt el 26%.

Si es compara amb els salaris mitjans a febrer del 2023, per una família monoparental el cost de la criança pot representar el 32%. Si la família està composta per només la mare, i degut a la bretxa salarial, el pes pujaria fins al 36%. En el cas d’una família formada per una sola persona adulta que cobrés el salari medià, el cost de criar un fill seria del 40% i en el cas que cobrés el salari mínim, suposaria el 62%, un cost que es podria considerar inassolible.

En el quadern s’inclouen les anàlisis fetes per a cada grup de despesa, que s’inclou a cada grup de despesa, els quadres resum i les principals conclusions a les que s’ha arribat. Dites conclusions han permès formular una sèrie de recomanacions a tenir en compte i on es pot començar a treballar amb l’objectiu que el cost de criar un fill no sigui el principal motiu per a no tenir-ne i que la taxa de natalitat a Andorra deixi de ser de les més baixes d’Europa.

Les mesures i accions s’han agrupat en cinc apartats que són gratuïtat real en serveis bàsics, ajudes universals i amb pagament anticipat, deduccions fiscals reemborsables, conciliació real i efectiva i serveis millorats per a famílies monoparentals o nombroses.

Per a acabar, els autors volen agrair la col·laboració de totes les administracions, entitats i persones que han participat i han fet possible aquest estudi, especialment el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes d’Andorra i el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra que han col·laborat en l’apartat d’alimentació i sanitat, respectivament.