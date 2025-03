L’estació d’Espot millora l’accessibilitat a l’estació amb la instal·lació d’un nou canviador inclusiu

El nou canviador inclusiu d’Espot i les obres de millora de l’accessibilitat de l’entorn (Govern.cat)

L’estació d’esquí i muntanya d’Espot, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), està duent a terme diverses actuacions de millora de l’accessibilitat a l’estació per a garantir que totes les persones usuàries puguin gaudir de l’esquí i la muntanya en les millors condicions d’higiene i seguretat. A la base de l’estació, a la cota 1.500 m, s’ha instal·lat un canviador inclusiu i al costat, a tocar de de l’estació de sortida del telecadira desembragable La Roca, s’estan desenvolupant uns treballs de millora de l’accessibilitat global de totes les instal·lacions dels serveis sanitaris.

Espot és la cinquena estació d’FGC que disposarà d’un canviador inclusiu, un un espai on les persones amb discapacitat, malalties cròniques o mobilitat reduïda disposen d’equipaments d’higiene específics i d’una zona còmoda per als acompanyants. Ja estan instal·lats també a Boí Taüll, Vall de Núria, Vallter i La Molina.

El president d’FGC, Carles Ruiz Novella, que ha visitat l’estació del Pallars Sobirà i el nou canviador inclusiu, ha destacat “la important millora que aquest equipament suposa per a totes les persones que necessiten d’espais adaptats a les seves necessitats”. “En línia amb els objectius del recentment aprovat Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat, des d’FGC impulsem actuacions per a garantir l’accessibilitat universal, l’autonomia personal i l’accés al lleure i l’esport de totes les persones”.“Treballem perquè tothom, independentment de la seva condició i de les seves capacitats, tingui el dret i la llibertat de viure una vida amb plenitud, també en les seves activitats d’oci a la muntanya”, ha subratllat.

La nova instal·lació inclusiva permetrà que les persones grans, amb diversitat funcional, malalties cròniques o mobilitat reduïda puguin gaudir d’un equipament d’higiene específic i amb espai còmode per als seus acompanyants, millorant l’experiència a l’alta muntanya de totes les persones, incloses les que tenen necessitats especials.

El canviador és de 16 m2 i disposarà de tots elements necessaris per a garantir la màxima comoditat i seguretat per als seus usuaris: llitera regulable en alçada, una grua, vàter regulable en alçada, dutxa, un separador de privacitat, un mirall de cos sencer amb una cortina que es pot obrir i tancar en funció de les necessitats d’intimitat, així com papereres de reciclatge i un aparell sanitari per a persones amb ostomia. La previsió és que entri en servei aquesta primavera.

En aquest àmbit també s’estan duent a terme unes obres d’adequació de l’entorn per a la millora global de l’accessibilitat a la zona i la integració paisatgística. Les obres consisteixen en una ampliació dels espais davant dels sanitaris amb la construcció d’una plataforma metàl·lica àmplia que millorarà l’experiència del client. S’aprofitarà per a eliminar les actuals barreres arquitectòniques integrant la rampa d’accés al canviador inclusiu i al lavabo adaptat a la nova plataforma, es millorarà l’accessibilitat amb neu i s’integraran arquitectònicament els diferents mòduls per tal de dotar l’actuació d’una coherència estètica i integrada amb l’entorn.