L’Esquella Walking Music Festival torna a fer vibrar la vall d’Incles

La vall d’Incles ha acollit la 6a edició de l’Esquella Walking Music Festival. Enguany ha comptat amb cinc grups andorrans, que han fet les seves actuacions seguides a l’envelat del fons de la vall, i comptant amb tots els protocols de la covid.

A les 15:30 h ha començat Scarlett & Brotherhood, que ha delectat els presents amb versions de gèneres com ara blues, folk, bluegrass, gòspel i country. Més tard ha estat el torn del Trio D3, amb repertori farcit d’èxits d’artistes com Aitana, Miki Nuñez, Txarango o Malú, en format acústic. Tot seguit, ha agafat el relleu la formació Old School, una banda que versiona temes de rock des dels anys 50 fins a l’actualitat.

Seguidament ha estat el torn del grup Manu&The Vodka’s amb un repertori de rock & roll amb versions d’intèrprets tan reconeguts dels anys cinquanta i seixanta com Elvis Presley, Carl Perkins o Bill Haley. Els encarregats del colofó final, han estat els excèntrics Punker‘s love the 80‘s que amb les seves particulars versions de punk rock han posat el punt final a una excepcional tarda de música en viu.