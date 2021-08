L’ocupació hotelera s’enfila fins al 90% en la que ha de ser la millor setmana de l’estiu

L’ocupació pel segon cap de setmana d’agost és molt positiva. Gràcies a l’afluència de visitants al país es preveu superar les xifres del cap de setmana passat. Segons fonts de Govern el 75% d’hotels estan oberts, una dada que s’iguala a les d’abans de la pandèmia.

Un dels grups hotelers amb diferents establiments arreu del país xifra la seva ocupació mitjana aquest cap de setmana en el 92%. Uns números que la primera quinzena d’agost de l’any passat van ser menors, amb un 80%. Desitjaven aquestes xifres des de feia mesos i amb l’arribada de les vacances i el bon temps s’han pogut assolir.

El turista que es troba al país aquests dies és generalment espanyol, en un 90%. Aquest agost s’han pogut oferir tots els serveis als clients, però tot i això es coincideix en la idea que hi ha manca de personal. La directora general del grup, Barbara Soldevila, indica que “l’any passat encara va ser pitjor” perquè el personal que estava en suspensió temporal de contracte estava fora d’Andorra i si se’ls necessitava perquè hi havia més reserves, no eren a temps d’arribar al país. “Aquest any hem tingut una mica més de previsió de reserves i hem pogut muntar millor les plantilles, però es nota que anem curts de personal”, afegeix.

Les previsions per al setembre són una mica millors que l’any passat, però fins a finals d’octubre creuen que el mercat internacional no es despertarà, un fet que provoca incertesa per com es desenvoluparà la temporada d’hivern. De moment, diu Soldevila, l’estratègia es marca “fins a l’octubre”. “Quan passin els dies veurem si hi ha novembre, black friday o Nadal”, perquè “de moment si comparem les reserves de Nadal amb el 2019, són inexistents”.

També destaquen que pel que fa a reserves no hi ha gaire antelació i per això no poden preveure com anirà en els mesos vinents. Desitgen poder treballar millor que l’any passat i seguir amb tots els serveis disponibles.