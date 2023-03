L’Espai Dansa de la Seu d’Urgell presenta l’exposició ‘Art en moviment’

Cartell de l’esdeveniment “DansaArt, allà on es creuen l’art i la dansa” (Aj. La Seu)

El pròxim dimarts, dia 21 de març, a les set de la tarda, s’inaugurarà l’exposició ‘Art en moviment’ a la sala ‘la Cuina’ de la Seu d’Urgell, una mostra de dansa contemporània en directe de la mà del grup jove de l’Espai de Dansa.

“Un projecte que ens il·lusiona especialment i que té per objectiu introduir i apropar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al públic més jove”, s’afirma des de la direcció l’Espai Municipal de Dansa. Aquest exposició és podrà visitar del 21 al 29 de març, de dilluns a divendres, de les 17 a les 20 hores, i dissabte de les 11 a les 14 hores.





DansaArt, allà on es creuen l’art i la dansa

DansaArt, allà on es creuen l’art i la dansa és el nou projecte pedagògic d’aquest actual curs que té com a objectiu descontextualitzar la dansa de les sales de ball per a incorporar-les dins el discurs artístic i professional de les sales d’exposició. D’aquesta manera, les exposicions d’art serveixen com a recurs per al ball i al mateix temps esdevenen escenari.

Aquest projecte l’han portat a terme els alumnes de 1er curs de Batxillerat Artístic de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, sota la tutoria de Maria José Bolinches, a partir de la dansa i el moviment a través de les arts plàstiques amb tècnica lliure.