L’escriptora, Teresa Colom, farà el pregó de la festa major de la Seu d’Urgell

Aquest dimarts, el tinent d’alcalde de Cultura i Festes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Carlos Guàrdia, juntament amb l’alcalde, Francesc Viaplana i el vicealcalde, Jordi Fàbrega, han presentat el programa definitiu de la festa major de la ciutat, destacant-ne els aspectes més rellevants. Durant cinc dies, hi haurà un ampli ventall d’activitats per a tots els públics, per a les quals, a partir d’avui dimarts, ja s’obren les inscripcions.

Un any més, es tornarà a comptar amb els concerts a l’espai de les Casetes, a la plaça Catalunya i a la plaça Camp del Codina, així com obres de teatre, espectacles al carrer, competicions esportives, entre d’altres.

Es torna a acollir les tradicionals parades d’artesania i les atraccions. Pel que fa, precisament, a les atraccions a la ciutat, hi seran de divendres fins el dimarts, fent que dimarts a la tarda, es recuperi la ‘Tarda popular’ gaudint d’un 50 per cent de descompte per cada tiquet de les atraccions.

Guàrdia, ha finalitzat agraint tota la feina que han fet les diferents àrees de l’Ajuntament per una festa major exitosa, així com també agraint i felicitant a la Coordinadora de Casetes pels seus 10 anys de treball realitzat.

Pregó

L’Alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, ha anunciat aquest matí, que el pregó anirà a càrrec de l’escriptora urgellenca, Teresa Colom. “Ens fa molta il·lusió i estem molt contents d’aquest pregó”, ha declarat el batlle.

Es poden veure totes les activitats de la festa major a la pàgina web de l’esdeveniment www.fmlaseu.cat, a les xarxes socials de la festa major, de l’Ajuntament i de l’Oficina Jove. A més a més, el veïnat rebrà el llibret de mà a les cases amb tota la informació del programa festiu.